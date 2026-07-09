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У Київраді зареєстровано проєкт рішення про докапіталізацію Київміськбуду на 3 млрд грн

Фондовий ринок
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Київміськбуд відновив будівельні роботи на 11 об’єктах
Київміськбуд відновив будівельні роботи на 11 об’єктах
На сайті міської влади оприлюднили проєкт рішення Київської міської ради «Про стабілізацію фінансового стану ПрАТ «ХК «Київміськбуд» шляхом збільшення статутного капіталу». Документ передбачає докапіталізацію компанії на 3 млрд грн.
Про це повідомила пресслужба холдингу.
«Оприлюднення проєкту рішення про докапіталізацію на 3 млрд грн — це результат величезної спільної роботи. Це рішення є критично важливим: воно дасть компанії необхідний ресурс для підтримки динаміки на будівельних майданчиках. Наше головне завдання — добудувати кожен об’єкт і виконати всі зобов’язання перед нашими інвесторами та громадою міста, адже кожна гривня з докапіталізації — це цегла, бетон і робочі години на будівельних майданчиках, які житимуть!», — зазначив голова правління Київміськбуду Валерій Засуцький.
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Які комісії підтримали проєкт рішення

Проєкт рішення підготували та зареєстрували за спільним поданням трьох постійних комісій Київської міської ради:
  • постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності;
  • постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу;
  • постійної комісії з питань власності та регуляторної політики.

На що спрямують кошти

Після ухвалення рішення Київською міською радою та передбачення відповідних коштів у бюджеті Києва на 2027 рік для придбання акцій додаткової емісії холдингу «Київміськбуд» отримає фінансовий ресурс для продовження основної діяльності у 2027−2028 роках, завершення будівельних робіт на об’єктах та введення їх в експлуатацію разом із зовнішніми інженерними мережами.

Скільки об’єктів уже відновили

Нагадаємо, завдяки вже отриманій докапіталізації у розмірі 2,56 млрд гривень Київміськбуд відновив будівельні роботи на 11 об’єктах.
У 2026 році компанія планує ввести в експлуатацію шість житлових комплексів разом із зовнішніми інженерними мережами. Аналогічні обсяги введення житла заплановані й на 2027 рік.
Додаткова докапіталізація в обсязі 3 млрд грн дозволить не зупиняти відновлені будівельні роботи та продовжити реалізацію програми добудови житлових комплексів протягом 2027−2028 років.
За матеріалами:
Finance.ua
ЗабудовникиБудівництвоКиїв
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