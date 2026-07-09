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Lenovo презентувала потужний ігровий ноутбук (фото)

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Lenovo презентувала потужний ігровий ноутбук (фото)
Lenovo презентувала потужний ігровий ноутбук (фото)
Lenovo представила оновлену версію ігрового ноутбука Legion Pro 5, яка незабаром вийде на світовий ринок. Головним нововведенням стала відеокарта Nvidia GeForce RTX 5070 із 12 ГБ відеопам’яті, що забезпечує кращу продуктивність у сучасних іграх і професійних завданнях, повідомляє notebookcheck.net.
Ноутбук оснащений 16-дюймовим OLED-дисплеєм із роздільною здатністю 1600p, частотою оновлення 240 Гц і піковою яскравістю до 1100 ніт у HDR-режимі. За продуктивність відповідає AMD Ryzen 9 9955HX із 16 ядрами архітектури Zen 5 та тепловим пакетом 55 Вт.
Lenovo презентувала потужний ігровий ноутбук (фото)
Також новинка отримала до 32 ГБ оперативної пам’яті та акумулятор ємністю 80 Вт·год. Порівняно з попередньою версією основною зміною стала саме нова модифікація GeForce RTX 5070, яка має на 50% більше відеопам’яті, ніж варіант із 8 ГБ.
Наразі оновлений Legion Pro 5 16AFR10 уже з’явився у внутрішній базі моделей Lenovo для різних регіонів світу. Це підтверджує, що глобальний старт продажів відбудеться найближчими місяцями, хоча офіційні ціни та точна дата виходу поки не оголошені.
За матеріалами:
ITsider.
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