xAI тепер офіційно стає SpaceXAI Сьогодні 04:19 — Фондовий ринок

SpaceXAI вже змінила назву облікового запису у X

Стартап з розробки штучного інтелекту Ілона Маска xAI офіційно змінює свою назву на SpaceXAI через 5 місяців після того, як мільярдер анонсував об’єднання зі SpaceX.

SpaceXAI вже змінила назву облікового запису у X (раніше Twitter) та представила логотип.

Водночас акаунт SpaceX продовжить працювати окремо і на ньому надалі розміщуватимуть оновлення щодо космічних запусків, нових розробок тощо.

Об’єднання анонсували на початку року

Ілон Маск оголосив, що xAI об’єднається зі SpaceX в одну компанію у лютому 2026 року.

Пізніше, у травні, Маск заявив, що xAI змінить назву на SpaceXAI після інтеграції зі SpaceX. Тоді ім’я використали в анонсі партнерства з Anthropic, проте публічно ШІ-стартап надалі працював як xAI дотепер.

Нагадаємо, що SpaceX, куди вже входять SpaceXAI та X, нещодавно вийшла на біржу з первинним розміщенням акцій з рекордною оцінкою в $1,77 трильйона. Це допомогло Ілону Маску стати першим в історії трильйонером, проте згодом він знову опустився до статусу мільярдера після падіння вартості акцій SpaceX. Наразі його статки оцінюють у близько $940 млрд.

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