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xAI тепер офіційно стає SpaceXAI

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SpaceXAI вже змінила назву облікового запису у X
SpaceXAI вже змінила назву облікового запису у X
Стартап з розробки штучного інтелекту Ілона Маска xAI офіційно змінює свою назву на SpaceXAI через 5 місяців після того, як мільярдер анонсував об’єднання зі SpaceX.
SpaceXAI вже змінила назву облікового запису у X (раніше Twitter) та представила логотип.
Водночас акаунт SpaceX продовжить працювати окремо і на ньому надалі розміщуватимуть оновлення щодо космічних запусків, нових розробок тощо.

Об’єднання анонсували на початку року

Ілон Маск оголосив, що xAI об’єднається зі SpaceX в одну компанію у лютому 2026 року.
Пізніше, у травні, Маск заявив, що xAI змінить назву на SpaceXAI після інтеграції зі SpaceX. Тоді ім’я використали в анонсі партнерства з Anthropic, проте публічно ШІ-стартап надалі працював як xAI дотепер.
Нагадаємо, що SpaceX, куди вже входять SpaceXAI та X, нещодавно вийшла на біржу з первинним розміщенням акцій з рекордною оцінкою в $1,77 трильйона. Це допомогло Ілону Маску стати першим в історії трильйонером, проте згодом він знову опустився до статусу мільярдера після падіння вартості акцій SpaceX. Наразі його статки оцінюють у близько $940 млрд.
За матеріалами:
mezha.media
МаскSpaceX
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