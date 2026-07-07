В Україні спростили випуск місцевих облігацій Сьогодні 15:35 — Фондовий ринок

Українські гроші

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку оновила правила випуску та обігу місцевих облігацій. Це має спростити громадам залучення коштів на розвиток інфраструктури, а інвесторам — зробити умови інвестування більш зрозумілими та прозорими.

Що змінилося для місцевих громад

Нові правила враховують зміни в законодавстві та пропозиції органів місцевого самоврядування.

Одне з ключових нововведень — місцевим радам більше не потрібно щоразу проходити повну процедуру реєстрації для кожної нової серії облігацій. Достатньо один раз затвердити базовий проспект емісії, після чого можна випускати нові серії за спрощеною процедурою. Такий механізм працює за принципом кредитного ліміту: основний документ оформлюється один раз, а надалі використовуються лише остаточні умови конкретного випуску.

При цьому загальний обсяг запозичень не може перевищувати річний ліміт, погоджений Міністерством фінансів, а розміщення облігацій має завершитися до кінця відповідного року.

Також скорочуються строки розгляду документів. Якщо базовий проспект уже зареєстрований або цінні папери емітента торгуються на регульованому ринку, Комісія розглядатиме документи для нового випуску до 7 робочих днів. В інших випадках строки становитимуть до 20 робочих днів, а для випусків без публічної пропозиції — до 25 робочих днів.

Крім того, документи й надалі подаватимуться через електронні кабінети. Якщо рішення місцевої ради чи бюджетні документи вже оприлюднені на офіційному сайті громади, достатньо буде надати пряме посилання замість завантаження копій.

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Щоб потенційним інвесторам було легше ухвалювати рішення, громади повинні викладати ключову інформацію про випуск облігацій простою та зрозумілою мовою. Стислий огляд проспекту не може перевищувати 15 сторінок, у ньому мають бути зрозуміло описані основні ризики для інвесторів.

Як це працюватиме на практиці

Наприклад, місцева влада (наприклад, мерія вашого міста) хоче оновити тролейбусний парк, побудувати електропідстанцію або закупити обладнання, яке одночасно виробляє електроенергію і тепло (когенераційні установки). У бюджеті не вистачає коштів на всі ці проєкти одночасно. Рада вирішує позичити їх у людей чи бізнесу, випустивши облігації.

Раніше ж для кожного нового проєкту доводилося повторно проходити всю процедуру реєстрації випуску. Тепер після реєстрації базового проспекту громада зможе швидше випускати нові серії облігацій, коли виникне потреба у фінансуванні наступних проєктів.

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