Аналітики очікують збільшення прибутку Samsung у 18 разів завдяки попиту на ШІ-пам'ять 07.07.2026, 02:16 — Фондовий ринок

Samsung є одним із найбільших постачальників пам'яті для NVIDIA, Google та Apple

Samsung Electronics, як очікується, зафіксує рекордний операційний прибуток у другому кварталі 2026 року. За прогнозами аналітиків, компанія заробить 86 трлн вон (близько $56,4 млрд) — це приблизно у 18 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Якщо прогноз справдиться, це стане третім поспіль рекордним кварталом для південнокорейського виробника.

Головна причина зростання

Головною причиною такого зростання Reuters називає стрімкий розвиток агентного штучного інтелекту. Якщо раніше найбільший попит припадав на пам’ять для навчання великих мовних моделей, то тепер дедалі більше ресурсів потребують системи, здатні самостійно виконувати багатокрокові завдання. Вони використовують більше оперативної пам’яті та сховищ даних під час роботи, що підвищує попит не лише на високошвидкісну HBM, а й на звичайні чипи DRAM і NAND.

Попит уже перевищує можливості виробників. За оцінкою Citi Research, у другому кварталі середні ціни на DRAM зросли на 44%, а на NAND — на 53% порівняно з попереднім кварталом. Аналітики очікують, що дефіцит пам’яті триватиме щонайменше до 2027 року.

Прогноз цьогорічного прибутку

За даними корейського JoongAng, керівник бізнес-стратегії напівпровідникового підрозділу Samsung Кім Йон Кван заявив на внутрішній зустрічі, що цьогорічний прибуток може перевищити сукупний прибуток, який Samsung отримала від напівпровідникового бізнесу за приблизно 40 років.

Samsung є одним із найбільших постачальників пам’яті для NVIDIA, Google та Apple. На тлі буму штучного інтелекту акції компанії цього року зросли на 158%, тоді як SK Hynix додала 273%, а Micron — 242%. Ринкова капіталізація всіх трьох виробників уже перевищила $1 трлн.

Втім, аналітики попереджають, що нинішній цикл зростання залежить від подальших інвестицій у ШІ-інфраструктуру. Якщо великі хмарні провайдери почнуть скорочувати витрати на дата-центри, це може послабити попит на пам’ять і вплинути на прибутки виробників чипів. Водночас Samsung і SK Hynix уже оголосили про масштабне розширення виробництва, розраховуючи, що попит на пам’ять для штучного інтелекту залишатиметься високим ще кілька років.

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