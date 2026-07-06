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Голова НБУ пояснив, чому monobank не перебуває під окремим наглядом регулятора

Фондовий ринок
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Співзасновник monobank Олег Гороховський
Співзасновник monobank Олег Гороховський
Мобільний банк monobank, який працює на базі ліцензії АТ «Універсал Банк», не є окремим об’єктом нагляду Національного банку України.
Про це заявив голова Нацбанку Андрій Пишний в інтерв’ю Kyiv Independent, передає Delo.ua.

Чому нагляд не поширюється на monobank

За словами Пишного, співзасновник monobank Олег Гороховський не належить до кола керівників АТ «Універсал Банк», на яких поширюються процедури наглядової діяльності Національного банку.
Водночас очільник регулятора зазначив, що в межах співпраці з Міжнародним валютним фондом НБУ нещодавно затвердив вимоги до банків і банківських груп щодо управління ризиками третіх сторін. Нові правила передбачають, зокрема, додаткові вимоги до постачальників критично важливих послуг.

НБУ готується до впровадження європейських норм

Відповідаючи на питання про те, чому Гороховського не вважають менеджером в «Універсал Банку», очільник регулятора зауважив, що після повного впровадження регламенту ЄС щодо управління ризиками третіх сторін це питання буде актуальним для багатьох банків.
Однак, проєкт закону про розширення критеріїв визначення афілійованості контрагентів з банками тимчасово відклала Верховна Рада. Наразі НБУ обговорює із законодавцями, як вирішити це питання.
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«Водночас, ми також не можемо зводити питання управління ризиками для третіх сторін до конкретної особи. Це було б неправильно, оскільки цей ризик є комплексним. Це складніше питання. І так чи інакше нам доведеться вирішити це питання, оскільки ми зобов’язалися впроваджувати ключові директиви та регламенти ЄС», — підкреслив Пишний.
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Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Національний банк оновив нормативну базу з управління ризиками, запровадивши вимоги щодо управління ризиком третіх сторін. Нові правила поширюються на банки та банківські групи, надавачів фінансових платіжних послуг і страховиків. Вимоги не стосуються регулювання діяльності суб’єктів господарювання, які не перебувають під наглядом НБУ.
У Нацбанку зазначили, що оновлення нормативної бази має на меті посилити операційну стійкість фінансового сектору та забезпечити безперервність його роботи в умовах зростання ризиків, пов’язаних із залученням зовнішніх постачальників, підрядників, агентів, технологічних операторів та інших контрагентів.
За матеріалами:
Діло
НБУПишнийmonobank
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