З 1 липня популярна послуга monobank знову стане платною — деталі Сьогодні 11:13 — Фондовий ринок

З 1 липня популярна послуга monobank знову стане платною — деталі

Сьогодні, 1 липня, одна з популярних банківських послуг monobank стане платною для українців. Це стосується поповнення карток monobank готівкою через термінали EasyPay.

Деталі

На операцію запровадять комісію. Попередження про це клієнти напередодні отримали в мобільному додатку, передає 24 Канал.

За попередніми даними, стандартний тариф мережі становить 1% від суми поповнення, а також додаткові 5 гривень.

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Де без комісії

Безплатними для клієнтів такі операції залишаться в терміналах monobox і abank, мережі City24 й касах «А-Банку», «Універсал Банку», «Укргазбанку», «Акордбанку» та навіть Укрпошти.

Читайте також monobank скасував комісію за всі закордонні SWIFT-перекази

Раніше monobank скасував комісію за всі закордонні SWIFT-перекази для приватних клієнтів і бізнесу. Відтепер вхідні та вихідні міжнародні SWIFT-платежі здійснюватимуться без комісії як для фізичних осіб, так і для бізнес-клієнтів.

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