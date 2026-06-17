Поповнення карток monobank через термінали EasyPay буде платним Сьогодні 11:10 — Фінтех і Картки Поповнення карток monobank через термінали EasyPay буде платним З 1 липня 2026 року за поповнення карток monobank через термінали EasyPay почне стягуватися комісія. Про це банк повідомив користувачів через сповіщення у застосунку, пишуть ukranews.com. «З 1 липня у цих терміналах з’явиться комісія за поповнення», — зазначили в mono. Де без комісії Водночас поповнювати картку без комісії надалі можна через термінали monobank, А-Банку та City-24. Також безкоштовне поповнення доступне через каси А-Банку, Акордбанку, Укргазбанку, Універсал Банку та відділення Укрпошти. Раніше monobank скасував комісію за всі закордонні SWIFT-перекази для приватних клієнтів і бізнесу. Відтепер вхідні та вихідні міжнародні SWIFT-платежі здійснюватимуться без комісії як для фізичних осіб, так і для бізнес-клієнтів. Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це. Finance.ua / Всі новини / Фінтех і Картки / Поповнення карток monobank через термінали EasyPay буде платним