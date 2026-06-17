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Поповнення карток monobank через термінали EasyPay буде платним

Фінтех і Картки
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Поповнення карток monobank через термінали EasyPay буде платним
Поповнення карток monobank через термінали EasyPay буде платним
З 1 липня 2026 року за поповнення карток monobank через термінали EasyPay почне стягуватися комісія.
Про це банк повідомив користувачів через сповіщення у застосунку, пишуть ukranews.com.
«З 1 липня у цих терміналах з’явиться комісія за поповнення», — зазначили в mono.

Де без комісії

Водночас поповнювати картку без комісії надалі можна через термінали monobank, А-Банку та City-24.
Також безкоштовне поповнення доступне через каси А-Банку, Акордбанку, Укргазбанку, Універсал Банку та відділення Укрпошти.
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Раніше monobank скасував комісію за всі закордонні SWIFT-перекази для приватних клієнтів і бізнесу. Відтепер вхідні та вихідні міжнародні SWIFT-платежі здійснюватимуться без комісії як для фізичних осіб, так і для бізнес-клієнтів.
За матеріалами:
Finance.ua
Фінтех
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