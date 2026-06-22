Чому банк або банкомат може забрати картку в Німеччині Сьогодні 16:05 — Фінтех і Картки

Під час зняття готівки рекомендується дотримуватися базових правил безпеки

Через посилення контролю за фінансовими операціями в межах боротьби з відмиванням коштів банки в Німеччині ретельніше перевіряють транзакції клієнтів. У деяких випадках це може призвести до блокування або навіть вилучення банківської картки банкоматом.

Про це пише Ausnews.de.

Під час зняття готівки рекомендується дотримуватися базових правил безпеки, зокрема натискати кнопку скасування після завершення операції. Втім, навіть за правильного використання картка може бути заблокована або вилучена.

Чому банк або банкомат може забрати картку в Німеччині

Найпоширенішою причиною вилучення картки є триразове неправильне введення PIN-коду. У такому разі банкомат зазвичай утримує картку.

Ще однією причиною є так зване правило 30 секунд. Якщо користувач вставив картку в банкомат, але не виконує жодних дій, пристрій автоматично її вилучає. У більшості випадків це відбувається приблизно через 30 секунд, а в деяких банках — уже через 20 секунд. Такий механізм запроваджено для захисту клієнтів, які можуть випадково забути картку в банкоматі.

Банкомат або система безпеки банку можуть вилучити картку в разі підозри на шахрайські дії. Наприклад, скімінг — встановлення сторонніх пристроїв для викрадення даних картки, або cash trapping — схему, за якої готівка затримується в банкоматі за допомогою спеціальних пристроїв.

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Ще однією причиною можуть стати банківські перевірки, пов’язані з дотриманням законодавства щодо протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та порушенню санкційних режимів.

Після запровадження нових правил банки почали уважніше відстежувати підозрілі операції, серед яких:

великі надходження коштів;

незвичні перекази;

часті внесення готівки;

міжнародні транзакції;

незрозуміле або підозріле призначення платежів.

У деяких випадках це може призвести до додаткових перевірок або тимчасових обмежень щодо використання картки.

Критика з боку захисників прав споживачів

Представники центрів захисту прав споживачів вважають, що банки не завжди достатньо прозоро пояснюють причини вилучення карток.

На їхню думку, клієнти часто не отримують пояснень безпосередньо на місці та не розуміють, чому банкомат вилучив картку. Через це людина може несподівано залишитися без доступу до власних коштів, наприклад під час подорожі чи відпустки.

Додаткові труднощі виникають під час використання банкоматів інших банків. У деяких випадках вилучені картки не повертають власникам, а знищують із міркувань безпеки.

У зв’язку з цим захисники прав споживачів закликають банки чіткіше інформувати клієнтів про причини вилучення карток та оперативніше видавати заміну.

Що робити, якщо банкомат вилучив картку

Якщо банкомат утримав картку, фахівці рекомендують:

негайно заблокувати картку;

записати адресу банкомата та час інциденту;

зв’язатися зі своїм банком.

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