Скільки готівки можна зняти в банкоматах у Польщі — Finance.ua

Скільки готівки можна зняти в банкоматах у Польщі

Безготівкові платежі поступово витісняють готівку, але інколи все ж потрібен кеш. Водночас банки контролюють обсяги зняття коштів, запроваджуючи певні обмеження. Це стосується і польських банків. Із посиланням на inpoland розповідаємо, які ліміти на зняття готівки діють у банках Польщі.

Що треба знати про ліміти

Банкомати мають обмеження на суму, яку можна зняти за одну операцію або протягом доби. Такі ліміти потрібні для захисту транзакцій і підтримання стабільної ліквідності. Кожен банк визначає їх самостійно.

Розмір обмежень залежить від аналізу поведінки клієнтів, змін на фінансовому ринку, типу рахунку та персоналізованих налаштувань. У середньому добові ліміти зняття готівки становлять від 2000 до 10 000 злотих.

Банкомати зазвичай видають не більше ніж 40 банкнот за одну транзакцію, а найменший номінал купюри, який можна отримати, зазвичай дорівнює 50 злотим.

Ліміти на зняття готівки в найпопулярніших польських банках

Euronet — максимальна сума зняття коштів на один раз становить 800 злотих,

Planet Cash — максимальна сума зняття коштів на один раз становить 1000 злотих. Клієнти, що мають рахунок у банку, який співпрацює з Planet Cash, можуть збільшити ліміт,

Santander Bank Polska — максимальна сума зняття коштів на один раз становить 1000 злотих. Добовий ліміт зняття для клієнтів Santander становить 15 000 злотих,

Pekao — щоденний ліміт зняття для власників карток Visa, Mastercard та Maestro становить 6 000 злотих, а для карток Gold — 15 000 злотих,

PKO BP — щоденний ліміт зняття коштів становить 20 000 злотих,

Millennium — щоденний ліміт зняття коштів за замовчуванням становить 2 000 злотих, але його можна збільшити до 20 000 злотих.

Якщо вам потрібно зняти більшу суму, то варто звернутися до відділення баку.

