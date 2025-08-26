Скільки готівки можна зняти в банкоматах у Польщі — Finance.ua
Скільки готівки можна зняти в банкоматах у Польщі

Особисті фінанси
Безготівкові платежі поступово витісняють готівку, але інколи все ж потрібен кеш. Водночас банки контролюють обсяги зняття коштів, запроваджуючи певні обмеження. Це стосується і польських банків. Із посиланням на inpoland розповідаємо, які ліміти на зняття готівки діють у банках Польщі.

Що треба знати про ліміти

Банкомати мають обмеження на суму, яку можна зняти за одну операцію або протягом доби. Такі ліміти потрібні для захисту транзакцій і підтримання стабільної ліквідності. Кожен банк визначає їх самостійно.
Розмір обмежень залежить від аналізу поведінки клієнтів, змін на фінансовому ринку, типу рахунку та персоналізованих налаштувань. У середньому добові ліміти зняття готівки становлять від 2000 до 10 000 злотих.
Банкомати зазвичай видають не більше ніж 40 банкнот за одну транзакцію, а найменший номінал купюри, який можна отримати, зазвичай дорівнює 50 злотим.
Ліміти на зняття готівки в найпопулярніших польських банках

  • Euronet — максимальна сума зняття коштів на один раз становить 800 злотих,
  • Planet Cash — максимальна сума зняття коштів на один раз становить 1000 злотих. Клієнти, що мають рахунок у банку, який співпрацює з Planet Cash, можуть збільшити ліміт,
  • Santander Bank Polska — максимальна сума зняття коштів на один раз становить 1000 злотих. Добовий ліміт зняття для клієнтів Santander становить 15 000 злотих,
  • Pekao — щоденний ліміт зняття для власників карток Visa, Mastercard та Maestro становить 6 000 злотих, а для карток Gold — 15 000 злотих,
  • PKO BP — щоденний ліміт зняття коштів становить 20 000 злотих,
  • Millennium — щоденний ліміт зняття коштів за замовчуванням становить 2 000 злотих, але його можна збільшити до 20 000 злотих.
Якщо вам потрібно зняти більшу суму, то варто звернутися до відділення баку.
Нагадаємо, Податкова служба Польщі все частіше отримує доступ до рахунків клієнтів банків. Кількість запитів на зняття банківської таємниці та перевірку транзакцій стрімко зросла. Детально про те, які операції з грошима польська податкова вважає підозрілими — розповіли за посиланням.
Світлана Вишковська
