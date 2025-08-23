Скільки коштів необхідно мати при собі, щоб перетнути кордон із Польщею — Finance.ua
Скільки коштів необхідно мати при собі, щоб перетнути кордон із Польщею

Усі іноземці, які в’їжджають на територію Польщі, що одночасно є і територією ЄС та Шенгенської зони, мають підтвердити не лише наявність дійсного паспорта та, за потреби, візи чи карти побиту, а й фінансову спроможність на час перебування.
Про це пише видання inpoland.
Які суми потрібно мати:
  • до 4 днів перебування — мінімум 300 злотих;
  • понад 4 дні — 75 злотих за кожен день;
  • якщо зворотний квиток відсутній — мандрівник повинен мати гроші на зворотну дорогу: 200 злотих для громадян сусідніх країн, 500 злотих для туристів з інших країн ЄС та 2500 злотих для подорожуючих з-поза меж Євросоюзу.
Також важливо мати дійсне медичне страхування на весь період перебування, яке покриватиме витрати щонайменше на суму 30 тис. євро.

Поліс повинен гарантувати оплату невідкладної допомоги, госпіталізації чи повернення до країни походження у разі надзвичайних обставин.

Винятки

Особи, які в’їжджають на підставі робочої візи, візи з метою користування правами за «Карткою поляка» або карти побиту, можуть не підтверджувати наявність коштів.
Для студентів та науковців встановлено окреме правило — на перші два місяці вони повинні мати щонайменше 1270 злотих.
У разі відсутності необхідних документів чи коштів прикордонна служба може відмовити у в’їзді навіть за наявності чинної візи. Таке рішення набирає чинності одразу, але підлягає оскарженню.
За матеріалами:
inpoland
