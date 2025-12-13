З наступного року комісії за зняття готівки в Польщі зростуть Сьогодні 16:08 — Особисті фінанси

З наступного року комісії за зняття готівки в Польщі зростуть

З лютого 2026 року власники платіжних карток Visa та Mastercard у Польщі зіткнуться з новими тарифами за зняття готівки в банкоматах. Найбільш відчутне здорожчання очікує користувачів банкоматів приватних мереж, наприклад, Euronet чи Planet Cash, що обслуговують близько 70% усіх транзакцій у країні.

Про це пише видання inpoland.

Нові тарифи за зняття готівки у Польщі

Головна причина зростання — зміна моделі розрахунку комісій. Наразі Visa застосовує фіксовану ставку незалежно від суми — 1,30 злотого.

Проте з наступного року комісія буде розділена на дві частини: 1,20 злотого як базова комісія та 0,17% від вартості транзакції для Visa та 1,20 злотого + 0,18% від суми зняття для Mastercard.

Для прикладу, сьогодні комісія за зняття 1000 злотих становить приблизно 1,70 злотого для Mastercard та 1,30 злотого для Visa.

Починаючи з лютого 2026 року, комісія за зняття 1000 злотих становитиме:

Mastercard — 3 злотих,

Visa — 2,90.

Чим більшу суму знімає клієнт, тим вищу комісію сплачуватиме банк. Тож установи, ймовірно, будуть вимушені перекласти ці витрати на власників карток.

Скільки готівки можна зняти в банкоматах у Польщі

Раніше Finance.ua писав , що банкомати у Польщі зазвичай видають не більше ніж 40 банкнот за одну транзакцію, а найменший номінал купюри, який можна отримати, зазвичай дорівнює 50 злотим.

Ліміти на зняття готівки в найпопулярніших польських банках

Euronet — максимальна сума зняття коштів на один раз становить 800 злотих,

Planet Cash — максимальна сума зняття коштів на один раз становить 1000 злотих. Клієнти, що мають рахунок у банку, який співпрацює з Planet Cash, можуть збільшити ліміт,

Santander Bank Polska — максимальна сума зняття коштів на один раз становить 1000 злотих. Добовий ліміт зняття для клієнтів Santander становить 15 000 злотих,

Pekao — щоденний ліміт зняття для власників карток Visa, Mastercard та Maestro становить 6 000 злотих, а для карток Gold — 15 000 злотих,

PKO BP — щоденний ліміт зняття коштів становить 20 000 злотих,

Millennium — щоденний ліміт зняття коштів за замовчуванням становить 2 000 злотих, але його можна збільшити до 20 000 злотих.

