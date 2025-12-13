ТОП-5 незвичних професій в Україні Сьогодні 14:13 — Особисті фінанси

ТОП-5 незвичних професій в Україні

В Україні існують види діяльності, які, на відміну від економіста, столяра, кухаря та ІТ-спеціаліста, є незвичними та маловідомими.

Про це розповіли фахівці Державної служби зайнятості.

ТОП-5 незвичайних професій в Україні

Батанник

Це робітник на текстильному виробництві, який обробляє та виготовляє тканини. Найчастіше батанники — це ткачі або в’язальники, які працюють із бавовною.

Читайте також Робота у війську: як змінилася кількість вакансій і хто на них відгукується

Посада передбачає ручну працю та наявність спеціальних навичок, які можна здобути на виробництві або у професійно-технічних закладах.

Реолог

Реологи досліджують поведінку складних рідин і деформацію м’яких твердих тіл.

Фахівці вивчають, як різні матеріали (від в’язких рідин до гірських порід та суспензій) поводяться під великими навантаженнями.

Це міждисциплінарна професія, яка найчастіше вимагає освіти за спеціальністю «Фізика та астрономія».

Теріолог

Це науковець, який вивчає біологію, поведінку, еволюцію та середовище існування ссавців.

Читайте також 10 найпопулярніших вакансій для фахівців з вищою освітою

Теріологи зазвичай мають вищу освіту в галузі біології, зоології або споріднених наук.

Фабрикатор

Контролює та координує виробничі процеси на заводах і фабриках, найчастіше в металургії. Фабрикатори займаються розробкою технічних завдань і стежать за дотриманням технологічних норм.

Професія потребує вищої освіти в галузі інженерії виробництва й будівництва, а також металургії.

Цілитель

Фахівець, який практикує в галузі нетрадиційної медицини та допомогає досягти фізичної, психічної чи духовної рівноваги, часто за допомогою альтернативних методів.

Читайте також Кого шукатимуть роботодавці в наступні десятиліття

До цієї категорії належать також натуропати (прихильники гомеопатії) та фахівці безконтактного масажу. Усі вони повинні мати державну реєстрацію та сплачувати податки за отриманий прибуток.

Раніше Finance.ua писав , що за січень-жовтень найбільший попит серед роботодавців спостерігався на працівників у сфері торгівлі та послуг — 18% від усіх поданих вакансій.

Натомість найменше шукали кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства — лише 2,3%.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.