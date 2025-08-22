Податкова перевіряє рахунки в Польщі: які операції вважаються підозрілими — Finance.ua

Податкова перевіряє рахунки в Польщі: які операції вважаються підозрілими Сьогодні 09:12 — Світ

Податкова перевіряє рахунки в Польщі: які операції вважаються підозрілими

Податкова служба Польщі все частіше отримує доступ до рахунків клієнтів банків. Кількість запитів на зняття банківської таємниці та перевірку транзакцій стрімко зросла після змін до Податкового кодексу, що набули чинності у липні 2022 року, пише inpoland.net

Відтоді податкові інспекції подали понад 4,8 тис. заяв на перевірки, користуючись новими повноваженнями Національної податкової адміністрації (KAS).

Важливо: тепер податківці можуть аналізувати залишки на рахунках, історію операцій та кредитні угоди навіть без офіційних підозр щодо власника рахунку.

Перевірки проводяться в межах підготовчих проваджень або профілактичної діяльності щодо фінансових правопорушень. KAS вивчає кількість та тип рахунків, рух коштів, кредитні й депозитні договори, а також можливий доступ до банківських скриньок.

Банки зобов’язані повідомляти про підозрілі операції, серед яких:

великі одноразові перекази;

часті платежі невеликих сум за короткий період;

надходження від кількох відправників на однакові суми;

нетипові права на розпорядження коштами.

Якщо сума транзакції перевищує еквівалент 15 тис. євро (приблизно 64 тис. злотих), банки передають дані до податкової автоматично — згідно із законом про боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

Мета таких перевірок — контроль доброчесності платників податків та запобігання ухиленню від сплати податків, навіть без відкриття кримінальних проваджень.

