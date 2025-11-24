Чорногорія планує посилити візові правила для росіян Сьогодні 07:43 — Світ

Чорногорія планує посилити візові правила для росіян

Чорногорія планує посилити візові правила для громадян росії, щоб відповідати політиці ЄС, до якого країна сподівається приєднатися до 2028 року.

Про це сказав прем’єр-міністр країни Мілойко Спаїч в інтерв’ю Euronews

На сьогодні між Чорногорією та росією діє спрощений режим перетину кордону. Громадяни рф можуть подорожувати до балканської країни без візи протягом 30 днів за наявності дійсного закордонного паспорта. Однак така практика суперечить останнім рішенням Брюсселя щодо візового режиму з рф.

За словами Спаїча, Чорногорія повністю дотримується Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС. Це система ЄС для координації зовнішньої політики та заходів безпеки, яка включає санкції блоку проти росії.

«Навіть не маючи статусу члена (ЄС. — Ред.) та переваг членства, ми поводимося як держава-член», — сказав прем’єр-міністр Чорногорії.

Очікується, що Чорногорія адаптує свою візову політику до політики ЄС, щоб приєднатися до блоку з 27 членів. У жовтні Чорногорія вже зробила кроки в цьому напрямку, скасувавши безвізові програми для громадян Вірменії, Узбекистану, Кувейту та Єгипту задля гармонізації свого законодавства з європейським.

«Нам потрібно, щоб усі 27 держав-членів відчували і щиро вірили, що в їхніх національних інтересах бачити Чорногорію частиною ЄС. Ми маємо переконати їх у цьому. Ми не можемо розслаблятися», — зазначив Спаїч.

За його словами, Чорногорія повинна зосередитися на налагодженні та зміцненні відносин з іншими державами-членами. «Є держави-члени, які дещо консервативніше ставляться до концепції розширення. Тому ми маємо докласти чимало зусиль у роботі з цими країнами», — додав він.

Нагадаємо, 7 листопада Європейська комісія запровадила суворіші правила щодо видачі віз громадянам росії державами-членами ЄС з огляду на підвищені безпекові ризики внаслідок військової агресії рф проти України.

Відтепер громадяни росії більше не зможуть отримувати багаторазові візи. Це означає, що громадяни рф повинні будуть подавати заявку на нову візу щоразу, коли планують подорожувати до ЄС.

Після повномасштабного військового вторгнення росії в Україну ЄС повністю призупинив дію Угоди про спрощення візового режиму з росією та прийняв рекомендації для підтримки держав-членів у зниженні пріоритетності віз для росіян та утриманні від їх видачі.

Рішення Єврокомісії базується на цих зусиллях та спільній оцінці держав-членів.

Укрінформ

