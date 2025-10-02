0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чорногорія хоче стати 28-м членом ЄС до 2028 року

Світ
48
Чорногорія хоче стати 28-м членом ЄС до 2028 року
Чорногорія хоче стати 28-м членом ЄС до 2028 року
Прем’єр-міністр Чорногорії Мілойко Спаїч заявив, що його країна прагне стати 28-м членом Євросоюзу до 2028 року.
Про це він сказав, прибувши 2 жовтня на саміт Європейської політичної спільноти в Копенгагені, передає Європейська правда.
За словами Спаїча, саміт є важливою платформою для країн, які ще не входять до Євросоюзу. Він підкреслив, що Чорногорія вже багато років демонструє готовність до членства:
  • статус кандидата країна має з 2012 року, а переговори тривають майже 15 років;
  • Чорногорія є членом НАТО та повністю узгоджує свою зовнішню політику з політикою ЄС;
  • у країні вже використовують євро;
  • за рівнем інституційного розвитку вона вважається найбільш підготовленою серед кандидатів.
Спаїч наголосив, що Чорногорія хоче розпочати підготовку договору про приєднання.
«Ми рішуче налаштовані стати членом ЄС і готові зробити цей крок до 2028 року», — заявив прем’єр.
Нагадаємо, Європейська комісія наразі розглядає можливість зміни правил процесу вступу до ЄС на тлі блокування Угорщиною просування України у цьому напрямку, повідомив речник Європейської комісії Ґійом Мерсьє. За його словами, коли країна відповідає критеріям членства, але не просувається вперед без об’єктивних причин, то «під загрозою опиняється довіра до всього процесу розширення».
Зміни у світі надали процесу розширення ЄС геополітичну вагу і відкрили нові можливості для України і Молдови, входження яких до ЄС до 2030 року — реальна перспектива.
За матеріалами:
Європейська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems