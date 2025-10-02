Чорногорія хоче стати 28-м членом ЄС до 2028 року Сьогодні 18:10 — Світ

Чорногорія хоче стати 28-м членом ЄС до 2028 року

Прем’єр-міністр Чорногорії Мілойко Спаїч заявив, що його країна прагне стати 28-м членом Євросоюзу до 2028 року.

Про це він сказав, прибувши 2 жовтня на саміт Європейської політичної спільноти в Копенгагені, передає Європейська правда.

За словами Спаїча, саміт є важливою платформою для країн, які ще не входять до Євросоюзу. Він підкреслив, що Чорногорія вже багато років демонструє готовність до членства:

статус кандидата країна має з 2012 року, а переговори тривають майже 15 років;

Чорногорія є членом НАТО та повністю узгоджує свою зовнішню політику з політикою ЄС;

у країні вже використовують євро;

за рівнем інституційного розвитку вона вважається найбільш підготовленою серед кандидатів.

Спаїч наголосив, що Чорногорія хоче розпочати підготовку договору про приєднання.

«Ми рішуче налаштовані стати членом ЄС і готові зробити цей крок до 2028 року», — заявив прем’єр.

Нагадаємо, Європейська комісія наразі розглядає можливість зміни правил процесу вступу до ЄС на тлі блокування Угорщиною просування України у цьому напрямку, повідомив речник Європейської комісії Ґійом Мерсьє. За його словами, коли країна відповідає критеріям членства, але не просувається вперед без об’єктивних причин, то «під загрозою опиняється довіра до всього процесу розширення».

Зміни у світі надали процесу розширення ЄС геополітичну вагу і відкрили нові можливості для України і Молдови, входження яких до ЄС до 2030 року — реальна перспектива

Європейська правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.