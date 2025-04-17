У Єврокомісії вважають реальною перспективу вступу України та Молдови в ЄС до 2030 року — Finance.ua

У Єврокомісії вважають реальною перспективу вступу України та Молдови в ЄС до 2030 року Сьогодні 09:30

У Єврокомісії вважають реальною перспективу вступу України та Молдови в ЄС до 2030 року

Зміни у світі надали процесу розширення ЄС геополітичну вагу і відкрили нові можливості для України і Молдови, входження яких до ЄС до 2030 року — реальна перспектива.

Про це у Брюсселі під час зустрічі з журналістами за ініціативою European News Room заявила єврокомісарка з розширення Марта Кос.

Так вона відповіла за запитання, наскільки реальним є термін 1 січня 2030 року як цільова мета для входження України до ЄС, яку визначають вже кілька країн-членів, зокрема Литва та інші європейські держави.

«Вважаю це можливим з багатьох причин і не лише з огляду на геополітику. Я бачу всередині Єврокомісії і можу бачити це в країнах-членах та в Раді ЄС, що геополітичні зміни дійсно вимагають від нас нових і рішучих кроків. Тому що весь світ змінюється, Європа змінюється, як і її сусідство, і аспект безпеки набуває дедалі більшого значення. Імператив безпеки швидко зростає, і ми маємо знайти відповідь не лише у процесі розширення, а й в усій політиці сусідства», — зазначила Кос.

Вона зауважила, що геополітичні процеси вплинули на прискорення інтеграції до ЄС також для країн Західних Балкан. У переговорах з Чорногорією відриті вже всі глави, і цей процес може бути завершений до кінця 2026 року. Це означає, що ще за 1−2 роки, які забере ратифікація в країнах-членах, Чорногорія може стати членом ЄС.

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Єврокомісія також підтримує намір уряду Албанії завершити переговори про членство до кінця 2027 року. Це також означає, що за 1−2 роки після цього, але до 2030 року, Албанія може увійти до складу Євросоюзу.

«Я вважаю, що така перспектива є реалістичною також для Молдови й для України. Коли ми говоримо про Україну та про її входження до ЄС, ми розуміємо це розширення також як політичну зброю для надання гарантій безпеки. Судячи з усього, на цей час неможливо для України і Молдови стати членами НАТО, тож їх членство в Європейському Союзі може дійсно стати потужним інструментом для безпекових гарантій», — підкреслила представниця Єврокомісії.

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Вона зауважила, що у цьому сенсі є відмінності між наступною та минулими хвилями розширення ЄС — тоді деяким балканським країнам було простіше стати членами НАТО, а вже після — членами ЄС. Для України, ймовірно, буде можливим скоріше увійти до ЄС, ніж приєднатися до оборонного Альянсу у майбутньому.

Як повідомлялося, під час пресконференції за підсумками роботи Ради асоціації Україна ЄС, що відбулася 9 квітня у Брюсселі, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль висловив сподівання, що Україна зможе відкрити всі шість кластерів у переговорах з ЄС щодо членства вже до кінця 2025 року.

Укрінформ За матеріалами:

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