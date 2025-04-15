Україну хочуть повністю інтегрувати в ЄС, не чекаючи її вступу до союзу, — Сійярто Сьогодні 11:12

Україну хочуть повністю інтегрувати в ЄС, не чекаючи її вступу до союзу, — Сійярто

Низка учасників засідання Ради ЄС із закордонних справ виступили за відкриття всіх глав переговорів щодо вступу України до ЄС уже цього року.

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Ба більше, уповноважений ЄС запропонував «вражаючу ідею» — реалізувати повну економічну інтеграцію країни ще до офіційного вступу України до Європейського Союзу, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на пресконференції, опублікованій у Facebook

Він також зазначив, що практично всі країни-члени ЄС і Брюссель чинять серйозний тиск на угорський уряд з метою прискорення вступу України до ЄС. «Сьогодні хотіли, щоб ми поступилися, незважаючи на загрози для Угорщини та ЄС, і незважаючи на те, що права угорської національної меншини в Україні продовжують систематично порушуватися», — зазначив Сійярто.

Глава МЗС Угорщини нібито «ясно дав зрозуміти», що з цього питання можуть вирішувати тільки угорські громадяни. За його словами, свою думку з цього питання угорці зможуть висловити під час консультативного голосування у квітні та травні.

Євросоюз і три країни запустили Програму Ukraine2EU для підготовки вступу України до ЄС. Ця програма спрямована на допомогу Україні в підготовці до членства в ЄС шляхом надання стратегічної та експертної підтримки українським органам влади, які відповідають за впровадження необхідних реформ.

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Крім того, Мерц назвав умову для вступу України до Євросоюзу і НАТО. «Україна перебуває у стані війни. А країна, яка перебуває у стані війни, не може стати ні членом НАТО, ні членом Європейського Союзу. Це стосується саме поточного моменту», — підкреслив політик.

УНІАН За матеріалами:

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