Довоєнних умов торгівлі з ЄС не буде: Коваль анонсував компромісний варіант — Finance.ua
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Довоєнних умов торгівлі з ЄС не буде: Коваль анонсував компромісний варіант

Казна та Політика
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Повернення до довоєнних умов торгівлі з ЄС не відбудеться, натомість буде напрацьовано компромісний варіант, який врахує інтереси як українських, так і європейських фермерів.
Про це в телеефірі заявив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.
Він зауважив, що під час фахової зустрічі з єврокомісаром з питань сільського господарства Крістофом Хансеном сторони обговорили реальну динаміку торгівлі і певні ключові проблемні точки, які раніше озвучував Євросоюз.
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«Раніше ми більше бачили емоції зі сторони Євросоюзу, і ці емоції підігрівали деякі мас-медіа. Зустріч була дуже конструктивною і базувалася саме на обговоренні. Що важливо розуміти: проміжний позитивний результат такої першої делегації — це те, що повернення до умов торгівлі довоєнних часів точно не буде», — зазначив Коваль.
Водночас, за словами міністра, необхідно найближчим часом напрацювати компромісний варіант та алгоритм взаємодії, який буде враховувати інтереси українських та європейських фермерів щодо передбачуваної торгівлі, контрольованих обсягів та продовження доступу української агропродукції до європейського ринку.
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«Нам важливо зберегти сталість сільських територій, а українські фермери в Сумській, Чернігівській, Харківській областях мають мати доступ до європейського ринку, тому що він преміальний. І я нагадаю, що 52% всього, що ми експортуємо від України з агропродукції, йде на ринки Європи», — зауважив міністр.
Коваль підсумував, що важливо вкотре довести, що Україна — це партнер, з яким Євросоюз може стати ще сильнішим, і не є загрозою для аграрної політики європейських країн.
Як повідомлялось, Україна веде діалог з усіма партнерами в ЄС, щоб продовжити дію так званих автономних торговельних заходів (АТЗ), запроваджених Євросоюзом для торгівлі з Україною, принаймні до кінця цього року, аби зберегти безмитний режим торгівлі між Україною і ЄС до укладення нової двосторонньої торговельної угоди.
За матеріалами:
Укрінформ
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