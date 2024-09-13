Дефіцит зовнішньої торгівлі з початку року сягнув $17,6 млрд — митниця Вчора 21:06

Дефіцит зовнішньої торгівлі з початку року сягнув $17,6 млрд — митниця

За вісім місяців 2024 року товарообіг в Україні склав $72,6 млрд.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Протягом січня-серпня в Україну імпортували на понад $45,1 млрд, оподаткований імпорт склав $37,8 млрд. А експортували — майже на $27,5 млрд.

Найбільше Україна імпортувала з Китаю ($8,9 млрд), Польщі ($4,5 млрд) та Німеччини ($3,4 млрд).

Експортували найбільше до Польщі ($3,1 млрд), Іспанії ($1,9 млрд) та Китаю ($1,9 млрд).

У загальних обсягах ввезених у січні-липні 2024 року товарів 65% становили такі категорії:

машини, устаткування та транспорт — $15,5 млрд (при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 111,4 млрд грн, це 31% надходжень митних платежів);

продукція хімічної промисловості — $7,8 млрд (при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 57,9 млрд грн, що становить 16% надходжень митних платежів);

паливно-енергетичні — $6 млрд (при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 97,9 млрд грн, це 26% надходжень митних платежів).

Водночас, за даними держмитслужби, до трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $16 млрд;

метали та вироби з них — $2,9 млрд;

мінеральні продукти — $2,2 млрд.

«За 8 місяців 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 189,3 млн грн», — уточнили митники.

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