Кабмін спростив отримання статусу УБД
За які періоди та види діяльності надають статус УБД
- попередні періоди та специфічні завдання (пункти 1−18 частини першої ст. 6): виконання обов’язків на території інших держав, участь у розмінуванні, виконання спеціальних завдань тощо;
- антитерористична операція та ООС (пункти 19 та 20−25 частини першої ст. 6): участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, а також здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях;
- повномасштабне вторгнення (пункт 19 та суміжні підстави ст. 6): участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України після 24 лютого 2022 року;
- спеціальні форми залучення (пункти 20−25 частини першої ст. 6): участь у русі опору, конфіденційне співробітництво тощо.
Що зміниться для військових на практиці
- статус учасника бойових дій тепер надається за загальною процедурою незалежно від того, чи має людина аналогічний статус, отриманий раніше за іншими пунктами закону;
- якщо особа має право на статус за кількома різними підставами одночасно, їй видається одне паперове посвідчення на вибір. Інформація про наявність статусу за іншими правовими підставами підтверджуватиметься зручним витягом із Єдиного державного реєстру ветеранів війни;
- процедури приведені у відповідність до сучасних реалій, зокрема з урахуванням можливостей автоматичного надання статусу через електронні реєстри.
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