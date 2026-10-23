Кабмін спростив отримання статусу УБД

Кабінет Міністрів ухвалив зміни до урядових постанов, які мають усунути бюрократичні перешкоди для військовослужбовців, які раніше отримали статус учасника бойових дій, а після початку повномасштабного вторгнення росії знову стали на захист України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів.

Раніше через юридичні колізії та відсутність чіткого механізму такі захисники стикалися з бюрократичними перешкодами та не могли оформити статус УБД за участь у бойових діях. Ухвалені зміни остаточно прибирають ці бар’єри.

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За які періоди та види діяльності надають статус УБД

Зміни стосуються військовослужбовців та інших осіб, які мають право на статус учасника бойових дій за різними підставами, передбаченими статтею 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»:

попередні періоди та специфічні завдання (пункти 1−18 частини першої ст. 6): виконання обов’язків на території інших держав, участь у розмінуванні, виконання спеціальних завдань тощо;

антитерористична операція та ООС (пункти 19 та 20−25 частини першої ст. 6): участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, а також здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях;

повномасштабне вторгнення (пункт 19 та суміжні підстави ст. 6): участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України після 24 лютого 2022 року;

спеціальні форми залучення (пункти 20−25 частини першої ст. 6): участь у русі опору, конфіденційне співробітництво тощо.

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Що зміниться для військових на практиці

Ухвалені зміни передбачають кілька важливих нововведень:

статус учасника бойових дій тепер надається за загальною процедурою незалежно від того, чи має людина аналогічний статус, отриманий раніше за іншими пунктами закону;

якщо особа має право на статус за кількома різними підставами одночасно, їй видається одне паперове посвідчення на вибір. Інформація про наявність статусу за іншими правовими підставами підтверджуватиметься зручним витягом із Єдиного державного реєстру ветеранів війни;

процедури приведені у відповідність до сучасних реалій, зокрема з урахуванням можливостей автоматичного надання статусу через електронні реєстри.

Нововведення мають допомогти захисникам і захисницям зберегти право на передбачені законом соціальні гарантії, пільги та виплати й уникнути проблем з їх оформленням через юридичні колізії.