Після звільнення зі служби військовослужбовці зі статусом учасника бойових дій можуть і надалі користуватися передбаченими законом пільгами. Водночас частина виплат і гарантій залежить від проходження служби та може припинитися після звільнення.

Про це повідомляє Житомирський обласний ТЦК та СП.

Які пільги залишаються після звільнення

Учасники бойових дій можуть зберігати право на такі пільги:

Комунальні послуги. Знижка 75% на оплату житла, комунальних послуг і палива в межах установлених норм.

Знижка 75% на оплату житла, комунальних послуг і палива в межах установлених норм. Медична допомога. Передбачені законом пільги на отримання ліків за рецептами, першочергове медичне обслуговування та госпіталізацію.

Передбачені законом пільги на отримання ліків за рецептами, першочергове медичне обслуговування та госпіталізацію. Трудові гарантії. Щорічна відпустка у зручний час і додаткова оплачувана відпустка тривалістю 14 календарних днів на рік.

Щорічна відпустка у зручний час і додаткова оплачувана відпустка тривалістю 14 календарних днів на рік. Освіта для дітей. За визначених законом умов діти учасників бойових дій можуть отримувати державну цільову підтримку для здобуття професійної та вищої освіти.

За визначених законом умов діти учасників бойових дій можуть отримувати державну цільову підтримку для здобуття професійної та вищої освіти. Щорічна виплата до Дня Незалежності. Разова грошова виплата, розмір і порядок надання якої визначає Кабінет Міністрів України.

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Ці пільги пов’язані зі статусом учасника бойових дій. Водночас виплати та гарантії, які залежать від проходження військової служби, після звільнення можуть припинитися. Для осіб з інвалідністю внаслідок війни передбачені окремі гарантії.

Якщо після звільнення пільга не відображається або не нараховується, варто звернутися до органу, який її оформлює, і перевірити актуальність своїх даних.

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