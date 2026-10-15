Які пільги УБД зберігаються після демобілізації — перелік
Які пільги залишаються після звільнення
- Комунальні послуги. Знижка 75% на оплату житла, комунальних послуг і палива в межах установлених норм.
- Медична допомога. Передбачені законом пільги на отримання ліків за рецептами, першочергове медичне обслуговування та госпіталізацію.
- Трудові гарантії. Щорічна відпустка у зручний час і додаткова оплачувана відпустка тривалістю 14 календарних днів на рік.
- Освіта для дітей. За визначених законом умов діти учасників бойових дій можуть отримувати державну цільову підтримку для здобуття професійної та вищої освіти.
- Щорічна виплата до Дня Незалежності. Разова грошова виплата, розмір і порядок надання якої визначає Кабінет Міністрів України.
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