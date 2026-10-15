0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які пільги УБД зберігаються після демобілізації — перелік

Особисті фінанси
510
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Посвідчення УБД
Посвідчення УБД
Після звільнення зі служби військовослужбовці зі статусом учасника бойових дій можуть і надалі користуватися передбаченими законом пільгами. Водночас частина виплат і гарантій залежить від проходження служби та може припинитися після звільнення.
Про це повідомляє Житомирський обласний ТЦК та СП.

Які пільги залишаються після звільнення

Учасники бойових дій можуть зберігати право на такі пільги:
  • Комунальні послуги. Знижка 75% на оплату житла, комунальних послуг і палива в межах установлених норм.
  • Медична допомога. Передбачені законом пільги на отримання ліків за рецептами, першочергове медичне обслуговування та госпіталізацію.
  • Трудові гарантії. Щорічна відпустка у зручний час і додаткова оплачувана відпустка тривалістю 14 календарних днів на рік.
  • Освіта для дітей. За визначених законом умов діти учасників бойових дій можуть отримувати державну цільову підтримку для здобуття професійної та вищої освіти.
  • Щорічна виплата до Дня Незалежності. Разова грошова виплата, розмір і порядок надання якої визначає Кабінет Міністрів України.
Ці пільги пов’язані зі статусом учасника бойових дій. Водночас виплати та гарантії, які залежать від проходження військової служби, після звільнення можуть припинитися. Для осіб з інвалідністю внаслідок війни передбачені окремі гарантії.
Якщо після звільнення пільга не відображається або не нараховується, варто звернутися до органу, який її оформлює, і перевірити актуальність своїх даних.
Раніше ми повідомляли, що нині статус УБД надається за спрощеною процедурою. За посиланням ми пояснили, що дає цей статус, правові підстави та процедури його набуття, а також які категорії людей мають на нього право.
Також Finance.ua писав, що у серпні 2026 року після майже шести років соціальну справедливість для добровольців було нарешті відновлено. Уряд визначив механізм надання статусу учасника бойових дій для осіб, які у складі добровольчих формувань, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, але згодом не увійшли до складу підрозділів ЗСУ чи МВС.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ВійськовослужбовецьВиплати
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems