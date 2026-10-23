Оперативники завадили злочинним планам двох чоловіків у вчиненні майнового злочину.

До своєї діяльності зловмисники намагалися залучити правоохоронців. Фігурантів затримали під час спроби викрасти з квартири «жертви» гроші. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Суть справи

Злочинну схему хотіли реалізувати двоє іноземців, які нині мешкають у столиці. Через знайомих фігуранти дізналися про наявність значної суми іноземної валюти за місцем проживання жителя Кіровоградщини та розробили план викрадення готівки.

Для цього вони запропонували двом співробітникам Управління стратегічних розслідувань в Київській області ДСР НПУ долучитися до змови та допомогти реалізувати її.

За задумом спільників, поліцейські під вигаданим приводом мали затримати на вулиці «потерпілого», вилучити у нього ключі від квартири та передати їх зловмисникам.

Далі зловмисники мали пробратися до помешкання та викрасти гроші. Також, під час підготовки до злочину, фігуранти провели «розвідку» для обходу системи охорони у квартирі.

Як з’ясувалося, ціллю змовників був посадовець одного з місцевих фермерських господарств.

За інформацією фігурантів, «жертва» зберігала вдома близько 5 млн доларів. Гроші зловмисники обіцяли розділити з поліцейськими навпіл.

Правоохоронці про пропозицію одразу повідомили своєму керівництву та оперативникам Київського обласного управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та в подальшому діяли під їхнім керівництвом.

Для початку оперативники управління стратегічних розслідувань, ДВБ та слідчі поліції Київщини інсценували затримання «замовного» об’єкта.

А коли ж ділки пішли «на справу», за фізичної підтримки бійців відділу швидкого реагування ДВБ, затримали їх при виході з під’їзду з викраденим. Під час обшуків у фігурантів вилучили речові докази: близько мільйона доларів, зброю, бейсбольну биту та інструменти для відкривання замків.

Наразі слідчі поліції Київщини повідомили зловмисникам про підозру за ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Їх затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Спільникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом на заставу.