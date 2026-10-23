Оперативники завадили злочинним планам двох чоловіків у вчиненні майнового злочину.
До своєї діяльності зловмисники намагалися залучити правоохоронців. Фігурантів затримали під час спроби викрасти з квартири «жертви» гроші. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.
Суть справи
Злочинну схему хотіли реалізувати двоє іноземців, які нині мешкають у столиці. Через знайомих фігуранти дізналися про наявність значної суми іноземної валюти за місцем проживання жителя Кіровоградщини та розробили план викрадення готівки.
Для цього вони запропонували двом співробітникам Управління стратегічних розслідувань в Київській області ДСР НПУ долучитися до змови та допомогти реалізувати її.
За задумом спільників, поліцейські під вигаданим приводом мали затримати на вулиці «потерпілого», вилучити у нього ключі від квартири та передати їх зловмисникам.
Далі зловмисники мали пробратися до помешкання та викрасти гроші. Також, під час підготовки до злочину, фігуранти провели «розвідку» для обходу системи охорони у квартирі.
Як з’ясувалося, ціллю змовників був посадовець одного з місцевих фермерських господарств.
За інформацією фігурантів, «жертва» зберігала вдома близько 5 млн доларів. Гроші зловмисники обіцяли розділити з поліцейськими навпіл.
Правоохоронці про пропозицію одразу повідомили своєму керівництву та оперативникам Київського обласного управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та в подальшому діяли під їхнім керівництвом.
Для початку оперативники управління стратегічних розслідувань, ДВБ та слідчі поліції Київщини інсценували затримання «замовного» об’єкта.
А коли ж ділки пішли «на справу», за фізичної підтримки бійців відділу швидкого реагування ДВБ, затримали їх при виході з під’їзду з викраденим. Під час обшуків у фігурантів вилучили речові докази: близько мільйона доларів, зброю, бейсбольну биту та інструменти для відкривання замків.
Наразі слідчі поліції Київщини повідомили зловмисникам про підозру за ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Їх затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Спільникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом на заставу.
Процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура. Слідство триває.