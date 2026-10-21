Бізнесмен привласнив понад 10 млн грн на будівництві укриття для школи — деталі (фото)

10,8 млн грн на будівництві укриття для школи: директору підприємства повідомлено про підозру.

процесуального керівництва Київської обласної Запроцесуального керівництва Київської обласної прокуратури директору приватного підприємства повідомлено про підозру у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та службовому підробленні.

За даними слідства, у травні 2025 року підприємство за результатами тендеру уклало з комунальним підприємством договір на будівництво протирадіаційного укриття на території однієї зі шкіл Бучанського району.

Вартість робіт становила близько 167 млн грн.

За умовами договору підприємство мало виконувати роботи без залучення субпідрядних організацій, а отриманий аванс — використати на придбання необхідних матеріалів протягом трьох місяців. Невикористані кошти підлягали поверненню замовнику. Втім, як встановило слідство, частину бюджетних коштів директор перерахував іншим підприємствам за договорами субпідряду.

Зокрема, 10,8 млн грн були спрямовані підприємству з ознаками фіктивності, яке згодом ліквідували.

Для документального обґрунтування цих операцій були складені первинні бухгалтерські документи із завідомо неправдивими відомостями про нібито виконані будівельні роботи. Фактично це підприємство таких робіт не виконувало. За версією слідства, у такий спосіб було привласнено 10,8 млн грн бюджетних коштів.