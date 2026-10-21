0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Бізнесмен привласнив понад 10 млн грн на будівництві укриття для школи — деталі (фото)

Кримінал
91
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Бізнесмен привласнив понад 10 млн грн на будівництві укриття для школи — деталі (фото)
Бізнесмен привласнив понад 10 млн грн на будівництві укриття для школи — деталі (фото)
10,8 млн грн на будівництві укриття для школи: директору підприємства повідомлено про підозру.
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури директору приватного підприємства повідомлено про підозру у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та службовому підробленні.
За даними слідства, у травні 2025 року підприємство за результатами тендеру уклало з комунальним підприємством договір на будівництво протирадіаційного укриття на території однієї зі шкіл Бучанського району.
Вартість робіт становила близько 167 млн грн.
За умовами договору підприємство мало виконувати роботи без залучення субпідрядних організацій, а отриманий аванс — використати на придбання необхідних матеріалів протягом трьох місяців. Невикористані кошти підлягали поверненню замовнику. Втім, як встановило слідство, частину бюджетних коштів директор перерахував іншим підприємствам за договорами субпідряду.
Зокрема, 10,8 млн грн були спрямовані підприємству з ознаками фіктивності, яке згодом ліквідували.
Бізнесмен привласнив понад 10 млн грн на будівництві укриття для школи — деталі (фото)
Для документального обґрунтування цих операцій були складені первинні бухгалтерські документи із завідомо неправдивими відомостями про нібито виконані будівельні роботи. Фактично це підприємство таких робіт не виконувало. За версією слідства, у такий спосіб було привласнено 10,8 млн грн бюджетних коштів.
Директору підприємства повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 209 та ч. 2 ст. 366 КК України — легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, та службове підроблення.
За матеріалами:
Finance.ua
Кримінальне провадження
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems