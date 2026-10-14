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На Львівщині викрили шахраїв, які дурили продавців дронів

Кримінал
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Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі
Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі, cyberpolice.gov.ua
Правоохоронці викрили організовану групу, учасники якої привласнювали безпілотники, виставлені на продаж на популярному маркетплейсі. Зловмисники отримували техніку у поштових відділеннях за підробленими документами, не сплачуючи за неї. Сума збитків потерпілих становить щонайменше 380 тис. грн.
Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Як працювала шахрайська схема

За даними слідства, фігуранти знаходили на популярному маркетплейсі оголошення про продаж дронів та зв’язувалися з продавцями, видаючи себе за потенційних покупців.
Під час спілкування вони переконували потерпілих відправити товар поштою, запевняючи, що оплату буде здійснено безпосередньо у відділенні після огляду замовлення.
Насправді ж зловмисники не збиралися розраховуватися за техніку. Використовуючи підроблені документи, вони отримували відправлення у поштових відділеннях без відома та згоди справжніх власників.

Хто входив до угруповання

Кіберполіцейські встановили п’ятьох учасників угруповання віком від 26 до 59 років, серед яких організатор, співорганізатор, двоє виконавців та пособник. Кожен із них виконував визначену роль у злочинній схемі.
Правоохоронці затримали чотирьох фігурантів та провели 16 обшуків на території Житомирської та Львівської областей, в тому числі у пенітенціарній установі, де утримується організатор угруповання.
Правоохоронці затримали чотирьох фігурантів та провели 16 обшуків
Правоохоронці затримали чотирьох фігурантів та провели 16 обшуків, cyberpolice.gov.ua
Вилучено 33 мобільні телефони, десятки банківських та SIM-карток, комп’ютерну техніку, документацію, понад 12 тисяч доларів, а також інші речові докази.
Сума збитків, завданих потерпілим становить щонайменше 380 тисяч гривень. Аналіз інформації, отриманої в ході проведення обшуків, свідчить, що сума «заробітку» зловмисників може перевищувати 1,4 мільйона гривень.

Яке покарання загрожує підозрюваним

Слідчі повідомили про підозру п’ятьом учасникам групи за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Чотирьох співучасників організатора поміщено під варту.
Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі. Можлива додаткова правова кваліфікація.
За матеріалами:
Finance.ua
Кримінальне провадженняШахрайствоШахраїСхемиКіберполіція
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