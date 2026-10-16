Квартиру дружини високопосадовця СБУ оцінили на 9,3 млн грн дешевше: деталі від НАБУ

НАБУ та САП повідомили про підозру судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (КНДІСЕ).

За даними слідства, вони склали завідомо неправдиві висновки щодо вартості нерухомості дружини високопосадовця Служби безпеки України.

Деталі

У грудні 2023 року дружина високопосадовця придбала квартиру за 21,6 млн грн. Водночас у договорі її вартість, за версією слідства, умисно занизили до 12,8 млн грн.

У квітні 2024 року адвокат, який діяв в інтересах подружжя, ініціював проведення оціночно-будівельної експертизи в КНДІСЕ. Уже в травні комісія експертів підготувала висновок, відповідно до якого ринкова вартість квартири становила 12,3 млн грн — на 9,3 млн грн менше від фактичної ціни її придбання.

За даними НАБУ, для отримання такого результату експерти умисно використали для порівняння нерелевантні об’єкти нерухомості. Надалі цей висновок сторона захисту використовувала як доказ у НАЗК, НАБУ та суді.

Того ж місяця детективи НАБУ в межах кримінального провадження щодо придбання квартири призначили комісійну експертизу. 11 листопада 2024 року її відкликали та попросили повернути матеріали без виконання.

Однак, як стверджують у НАБУ, експерти проігнорували цю вимогу та продовжили дослідження. Вони нібито узгодили обмеження вартості об’єктів для порівняння на рівні не вище 2500−2600 доларів за 1 кв. м замість ринкових 3000 доларів, а також свідомо обирали найдешевші пропозиції — від 1550 доларів за кв. м, ігноруючи інші наявні аналоги.

На початку грудня 2024 року експерти підписали висновок, однак датували його 8 листопада 2024 року, тобто датою до відкликання експертизи детективом НАБУ.

У Бюро також звернули увагу, що копію цього висновку детективи отримали не від КНДІСЕ, а від адвоката підозрюваного високопосадовця.