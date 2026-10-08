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До суду скерували справу про розкрадання на закупівлях РЕБ: сума збитків понад 5,6 млн грн

Кримінал
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До суду скерували справу про розкрадання на закупівлях РЕБ: сума збитків понад 5,6 млн грн
До суду скерували справу про розкрадання на закупівлях РЕБ: сума збитків понад 5,6 млн грн
Детективи БЕБ завершили досудове розслідування щодо розкрадання понад 5,6 млн грн, виділених на придбання 40 станцій радіоелектронної боротьби для двох військових частин.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.
Ці кошти перерахували постачальникам, однак обладнання військові не отримали. Тепер перед судом постануть четверо учасників організованої групи, яких обвинувачують у заволодінні бюджетними коштами.
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.
Слідство встановило, що до схеми були залучені керівники двох приватних підприємств, директор комунального підприємства та адвокат. Організатором був один із керівників приватних товариств, також зареєстрований як ФОП, говориться у повідомленні.
Упродовж травня-липня 2024 року комунальне підприємство уклало два договори на закупівлю станцій РЕБ за кошти Сіверськодонецької міської територіальної громади. Обладнання закуповували в межах програми допомоги військовим частинам та правоохоронним органам.
За 25 станцій постачальнику було перераховано понад 3,3 млн грн, за ще 15 — понад 2,2 млн грн.
«За документами обладнання передали військовим частинам, проте фактично воно до них не надходило. У військових частинах підтвердили, що не зверталися із запитами на його отримання та не підписували актів приймання-передачі», — повідомили у БЕБ.
Отримані кошти через низку підприємств вивели на рахунки організатора як ФОП та підконтрольних суб’єктів господарювання. Сума збитків становить понад 5,6 млн грн.
Фігурантів обвинувачують у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.
Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону. Оперативний супровід забезпечували співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.
За матеріалами:
Finance.ua
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