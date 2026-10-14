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«Гуманітарні» авто для ЗСУ продавали в Києві: правоохоронці викрили схему

Кримінал
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Під час спроби продажу чергового автомобіля чоловіка затримали правоохоронці
Під час спроби продажу чергового автомобіля чоловіка затримали правоохоронці
Державна митна служба виявила ознаки незаконного продажу автомобілів, які ввозили в Україну як гуманітарну допомогу для Збройних сил України. Замість передачі військовим транспортні засоби продавали через онлайн-платформи оголошень. Упродовж 2026 року таким чином реалізували 71 автомобіль.
Про це повідомляє пресслужба митниці.

Як працювала схема

Транспортні засоби ввозили через три підконтрольні благодійні фонди. У документах, поданих до митних органів, автомобілі зазначали як гуманітарну допомогу для українських військових. На цій підставі їх переміщення через кордон відбувалося без сплати митних платежів.
Однак замість передачі для потреб ЗСУ машини виставляли на продаж через онлайн-платформи оголошень і реалізовували у Києві. Упродовж 2026 року в такий спосіб було продано 71 автомобіль.

Підозра

Під час спроби продажу чергового автомобіля чоловіка затримали правоохоронці. У ході обшуків за місцем його проживання вилучили ще два транспортні засоби.
Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 201−2 Кримінального кодексу України (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги). Досудове розслідування триває.
За матеріалами:
Finance.ua
Кримінальне провадженняАвтоСхеми
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