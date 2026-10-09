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Контрабанда бурштину на 10,7 млн грн: в Україні викрили схему

Кримінал
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Бурштин оформлювали як товар литовського походження
Бурштин оформлювали як товар литовського походження, gp.gov.ua
Правоохоронці викрили організовану групу, яка незаконно вивозила український бурштин за кордон, оформлюючи його як каміння литовського походження. За цією схемою через митний кордон перемістили понад 4,7 тонни бурштину орієнтовною вартістю 10,7 млн грн.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Як працювала схема

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру організатору та трьом учасникам організованої групи, які, за даними слідства, налагодили незаконне вивезення українського бурштину за кордон під виглядом каміння литовського походження.
Для створення документального підтвердження нібито законного походження бурштину учасники групи використовували компанії, зареєстровані в Україні та Литві.
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У квітні 2026 року з Литви до України ввезли 5,9 тонни переважно дрібного бурштину — каміння, пилу та піску фракцією до 2 грамів. Водночас у документах зазначалися значно ширші фракції до 1000 грамів.
Під час митного оформлення використовувалися висновки гемологічних досліджень, підготовлені без фактичного дослідження каміння на підставі документів, переданих експерту через месенджер.
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Бурштин оформлювали як товар литовського походження

Слідство встановило обставини, які можуть свідчити про фіктивність такого імпорту. Зокрема, водії, які за документами перевозили бурштин із Литви, та директор литовської компанії-імпортера фактично там не перебували. Українська компанія також не здійснювала оплату за договором поставки.
За версією слідства, імпорт дрібного бурштину використовувався для створення документів, які надалі давали змогу видавати незаконно видобутий в Україні бурштин за товар іноземного походження.
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У кількох областях України були облаштовані склади, куди надходив бурштин великих фракцій без документів про його законне походження. Там каміння сортували, зважували, фасували та готували до експорту.
У квітні-червні 2026 року під час оформлення кількох партій на експорт до митних органів подавали документи, у яких країною походження бурштину зазначалася Литва. Фактично за кордон вивозили український бурштин.
Загалом за цією схемою через митний кордон перемістили понад 4,7 тонни бурштину орієнтовною вартістю 10,7 млн грн.

Чотирьом особам повідомили про підозру

У межах документування діяльності групи проведено понад 20 обшуків.
Чотирьом особам повідомлено про підозру у контрабанді товарів, вчиненій з використанням службового становища організованою групою (ч. 3 ст. 201−3 КК України). Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
За матеріалами:
Finance.ua
Кримінальне провадженняСлужбові повноваженняСхеми
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