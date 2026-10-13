На Київщині керівника благодійного фонду підозрюють у привласненні 1,6 млн грн

У Київській області викрили виконавчого директора благодійного фонду, якого підозрюють у привласненні понад 1,6 млн грн, зібраних на допомогу військовим. Він представлявся ветераном морської піхоти, а частину благодійних коштів витрачав на погашення особистих боргів, одяг та замовлення їжі.

Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

За даними слідства, упродовж червня 2022 — березня 2026 року на офіційний рахунок фонду надійшло понад 18,1 млн грн, з яких понад 15,4 млн грн — благодійна та фінансова допомога і внески.

Водночас частину цих коштів виконавчий директор, за версією слідства, перераховував із рахунку благодійної організації на власні банківські рахунки під виглядом представницьких, господарських та виробничих витрат.

Загалом таким чином на його особисті рахунки було перераховано 3 млн 122 тис. грн.

На що витрачали благодійні кошти

Слідство встановило, що частину коштів, які надходили до фонду як благодійні внески, підозрюваний витрачав на власні потреби. Зокрема, за рахунок цих грошей він погашав особисті банківські зобов’язання, оплачував одяг та замовлення їжі.

Крім того, понад 53 тис. грн було перераховано на рахунок його дружини.

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Встановлюються також інші факти розтрати благодійних коштів.

За даними досудового розслідування, наразі задокументована сума коштів фонду, яку було привласнено та використано в особистих інтересах, становить 1 млн 656 тис. 871 грн. Слідство вважає, що такі операції маскувалися під дозволені адміністративні та господарські витрати благодійної організації.

Підозрюваного відпустили на поруки народного депутата

Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення майна в особливо великих розмірах.

За результатом розгляду запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, суд відпустив підозрюваного на поруки народного депутата України.