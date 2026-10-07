Львівських посадовців підозрюють у розкраданні 37 млн грн на укріпленнях Сумщини

На Львівщині правоохоронці викрили схему розкрадання понад 37,7 млн грн бюджетних коштів під час будівництва військових об’єктів у Сумській області. До оборудки можуть бути причетні службовці та керівники підрядної організації.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Як діяла схема

За даними слідства, службові особи та підрядник вносили до офіційних документів неправдиві відомості щодо вартості робіт, будівельних матеріалів та їх транспортування. Ці показники були завищені. Як наслідок, підрядник отримував на свої рахунки бюджетні кошти відповідно до наданих цифр.

Надалі частину незаконно отриманих грошей виводили у готівку та розподіляли між учасниками схеми.

Правоохоронці встановили декілька епізодів злочинної діяльності під час будівництва двох опорних пунктів та трьох захисних смуг на території Сумської області. Відповідно до експертних висновків сума завданих збитків становить понад 37,7 млн грн.

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі npu.gov.ua/

Кому повідомили про підозру

Керівнику і засновнику підрядної організації, колишньому виконувачу обов’язків керівника управління Львівської ОВА та ексінженеру технічного нагляду цього управління повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України. Підозрюваним обрані запобіжні заходи.