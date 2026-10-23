Будівельна афера на 235 млн грн: українських забудовників шукають через Інтерпол

В Івано-Франківську встановили остаточну кількість потерпілих у справі про шахрайство з нерухомістю. 256 інвесторів втратили понад 235 млн грн, купивши нерухомість у семи недобудованих житлових комплексах. Трьох підозрюваних, які переховуються за кордоном, прокуратура планує розшукувати через Інтерпол.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

13 жовтня 2026 року прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури заочно змінили раніше повідомлену підозру одному з фігурантів і повідомили про нову підозру. Наразі готують документи для ініціювання міжнародного розшуку.

Як працювала схема з продажем нерухомості

За даними слідства, у 2017−2022 роках 46-річний місцевий підприємець, який володів і заснував 15 будівельних компаній, разом із родичем і знайомим залучав гроші інвесторів. Вони продавали квартири та нежитлові приміщення на етапі будівництва, хоча компанії не мали необхідних дозволів на виконання робіт, підключення інженерних мереж і введення об’єктів в експлуатацію.

Для кожного житлового комплексу створювали окрему компанію. Отримані від покупців кошти переказували на рахунки підконтрольних підприємств, приховуючи реальний фінансовий стан.

Усі троє підозрюваних перебувають за кордоном. У 2023−2025 роках їх уже оголошували в міжнародний розшук. Тепер прокуратура готує матеріали для публікації червоних оповіщень Інтерполу (Red Notice), які можуть допомогти встановити місцеперебування підозрюваних, затримати їх та екстрадувати в Україну.

Фігурантам інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб за попередньою змовою, а також легалізацію злочинних доходів. Організатору додатково інкримінують умисне ухилення від сплати податків.