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Борг державі: 263,32 млрд грн податків компанії заборгували (інфографіка)

Казна та Політика
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Борг державі: 263,32 млрд грн податків компанії заборгували (інфографіка)
Борг державі: 263,32 млрд грн податків компанії заборгували (інфографіка)
218 731 компанія має податковий борг на загальну суму 263,32 млрд грн станом на початок липня 2026 року.
У середньому, близько 1,2 млн грн винна державі одна компанія-боржник, пише Опендатабот.
За пів року кількість компаній із податковими боргами зросла на 3%, а загальна сума заборгованості — на 4%. Для порівняння, протягом усього 2025 року кількість боржників збільшилася лише на 4%, проте сума боргу зросла одразу у 1,6 раза — приблизно на 100 млрд грн.
Борг державі: 263,32 млрд грн податків компанії заборгували (інфографіка)
Загалом у 2,5 раза зросла сума податкового боргу компаній від початку повномасштабної війни.
Найбільше компаній-боржників зареєстровано у Києві — 58 056 або 27% від загальної кількості. На столичний бізнес припадає понад третина всього податкового боргу компаній — 96,06 млрд грн.
На другому місці Дніпропетровщина — 17 042 компанії заборгували 23,37 млрд грн податків. Далі Харківщина — 15 202 компанії із сукупним боргом 10,56 млрд грн.
Але найбільший середній борг мають компанії на Полтавщині — 2,78 млн грн на одного боржника. На Кіровоградщині цей показник становить 2,2 млн грн на 1 компанію.
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Варто зазначити, що значно більші суми припадають на великих платників податків. Так, серед компаній, зареєстрованих у Східному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків, середній борг сягає 561,22 млн грн на одну компанію. У Західному ж управлінні — 478,8 млн грн.
Попри велику суму боргу, на великих платників припадає порівняно невелика частина загальної заборгованості: 19,94 млрд грн, або близько 8%.
Раніше йшлося, що Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт щодо імплементації правил обмеження вирахування процентів відповідно до статті 4 Директиви Ради (ЄС) 2016/1164 (ATAD). Нові правила мають змінити підхід до врахування витрат на запозичення під час оподаткування прибутку.
«Один із найпоширеніших у світі способів зменшити податок на прибуток — фінансувати діяльність не власним капіталом, а позиченими коштами, нерідко від материнської або іншої компанії тієї самої групи. Проценти за такими позиками зменшують прибуток, з якого сплачується податок в Україні, а дохід від них виникає в іншої компанії групи — часто в юрисдикції з нижчим рівнем оподаткування», — сказано в повідомленні.
Йдеться не про фіктивні витрати: проценти реальні та справді сплачуються. Питання в обсязі боргу, який може бути підібраний саме під податковий результат. Тому стаття 4 Директиви ATAD обмежує не самі проценти, а їх суму, яку дозволено врахувати при оподаткуванні.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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