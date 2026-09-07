Бізнесу змінять правила врахування процентів за кредитами з 2028 року Сьогодні 14:22 — Казна та Політика

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт щодо імплементації правил обмеження вирахування процентів відповідно до статті 4 Директиви Ради (ЄС) 2016/1164 (ATAD). Нові правила мають змінити підхід до врахування витрат на запозичення під час оподаткування прибутку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Один із найпоширеніших у світі способів зменшити податок на прибуток — фінансувати діяльність не власним капіталом, а позиченими коштами, нерідко від материнської або іншої компанії тієї самої групи. Проценти за такими позиками зменшують прибуток, з якого сплачується податок в Україні, а дохід від них виникає в іншої компанії групи — часто в юрисдикції з нижчим рівнем оподаткування», — сказано в повідомленні.

Йдеться не про фіктивні витрати: проценти реальні та справді сплачуються. Питання в обсязі боргу, який може бути підібраний саме під податковий результат. Тому стаття 4 Директиви ATAD обмежує не самі проценти, а їх суму, яку дозволено врахувати при оподаткуванні.

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Сьогодні в Україні таке обмеження вже діє частково. Воно стосується лише процентів за боргами перед нерезидентами і застосовується лише тоді, коли сума саме цих боргів перевищує власний капітал компанії більш ніж у 3,5 раза. Якщо ця умова не виконується, обмеження не застосовується взагалі, а кредит від пов’язаної компанії-резидента не підпадає під нього за жодних умов.

Законопроєкт знімає обидві умови. Правило діятиме за всіма борговими зобов’язаннями платника — незалежно від того, хто кредитор: резидент чи нерезидент, пов’язана чи непов’язана особа. Сама межа, 30% EBITDA, не змінюється — вона застосовується вже сьогодні — змінюється коло тих, на кого вона поширюється.

Проєкт законодавчих змін передбачає перехід від чинного вибіркового обмеження до єдиного правила, передбаченого статтею 4 Директиви ATAD.

Як зміниться обмеження витрат на запозичення

Надмірні витрати на запозичення, тобто сума, на яку витрати за борговими зобов’язаннями перевищують процентні доходи платника, враховуватимуться для цілей оподаткування в межах 30% EBITDA.

EBITDA — аналітичний показник, який показує, скільки компанія заробляє до вирахування процентів за кредитами, податків та амортизації.

Окреме правило тонкої капіталізації — обмеження процентів залежно від співвідношення боргу до власного капіталу — не запроваджується.

Метою законопроєкту є посилення захисту податкової бази України від практик, які можуть призводити до розмивання бази оподаткування та переміщення прибутку до юрисдикцій із нижчим рівнем оподаткування. Також зміни мають підвищити правову визначеність і передбачуваність для платників податків.

Що зміниться для платників

Законопроєкт передбачає такі зміни:

розширюється сфера застосування правила. Наразі обмеження стосується боргових зобов’язань перед нерезидентами за умови перевищення встановленого співвідношення боргу до власного капіталу;

правило поширюватиметься на всі боргові зобов’язання платника податку незалежно від того, хто є кредитором: резидент чи нерезидент, пов’язана чи непов’язана особа. Такий підхід відповідає статті 4 Директиви ATAD;

витратами на запозичення вважатимуться проценти та інші витрати, економічно еквівалентні процентам, за борговими зобов’язаннями платника податку.

Які запобіжники передбачені для платників

Законопроєкт також передбачає низку запобіжників:

встановлюється грошовий поріг, у межах якого обмеження не застосовуватиметься. Він дорівнює сумі, еквівалентній 500 тисячам євро;

для платників, які залучають фінансування від непов’язаних осіб і без забезпечення з боку пов’язаних осіб, поріг дорівнює сумі таких витрат на запозичення, але не більше 3 млн євро. Підвищений поріг застосовуватиметься автоматично, окремого дозволу для цього не потрібно;

накопичену та невраховану суму витрат на запозичення можна буде переносити на наступні податкові періоди без обмеження в часі та в повній сумі. Чинне правило, за яким така сума щороку зменшується на 5%, скасовується;

невикористану частину ліміту можна буде переносити на наступні п’ять податкових років;

окремі винятки передбачені для банків і страховиків, а також для витрат на запозичення за довгостроковими проєктами публічної інфраструктури за умов, визначених законопроєктом.

Що буде з неврахованими процентами

Проценти, які за чинними правилами збільшили фінансовий результат і залишилися неврахованими станом на кінець 2027 року, не згоратимуть. Вони перейдуть до накопиченої суми витрат на запозичення станом на 1 січня 2028 року та надалі враховуватимуться за новими правилами.

Тимчасово, до набуття Україною повноправного членства в Європейському Союзі, обмеження не поширюватиметься на витрати за кредитами міжнародних фінансових організацій, виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями.

Законопроєкт є частиною євроінтеграції

Законопроєкт розроблено на виконання Національної програми адаптації законодавства України до права ЄС, Національної стратегії доходів до 2030 року та зобов’язань України за Меморандумом із Міжнародним валютним фондом.

Імплементація статті 4 Директиви ATAD є частиною подальшого наближення українського податкового законодавства до права Європейського Союзу та врахування рекомендацій ОЕСР за Кроком 4 Плану дій BEPS.

Нові правила після ухвалення законопроєкту Верховною Радою застосовуватимуться з 1 січня 2028 року. Це дасть платникам час підготуватися до нововведень.

Оподаткування процентів за періоди до 2028 року, зокрема за 2027 рік, здійснюватиметься за чинними правилами.

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