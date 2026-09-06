Обсяг капітальних інвестицій зріс майже на 10% Сьогодні 09:02 — Казна та Політика

Українські гривні, Фото: magnific

Обсяг капітальних інвестицій в Україні у січні — червні 2026 року становив 307,9 млрд грн, що на 9,9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомили у Державній службі статистики України.

Які галузі отримали найбільше коштів

Згідно з оприлюдненими даними, найбільше коштів за перше півріччя було спрямовано у промисловість — 121,5 млрд грн (39,5% загального обсягу) та сільське, лісове і рибне господарство — 35,0 млрд грн (11,4%).

На оптову та роздрібну торгівлю припало 29,6 млрд грн (9,6%), а на будівництво — 26,2 млрд грн (8,5%).

Майже всі капітальні інвестиції — 94,5% — припали на матеріальні активи.

Найбільша частка коштів пішла на:

машини, обладнання та інвентар — 36,1%;

інженерні споруди — 22,4%;

нежитлові будівлі — 11,4%;

транспортні засоби — 10,7%.

Частка інвестицій у нематеріальні активи становила 5,5%.

У регіональному розрізі беззаперечним лідером за обсягом залучених коштів залишається Київ, де зосереджено 128,5 млрд грн, або 41,7% загальноукраїнського показника.

Укрінформ За матеріалами:

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