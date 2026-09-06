Обсяг капітальних інвестицій зріс майже на 10%
Які галузі отримали найбільше коштів
- машини, обладнання та інвентар — 36,1%;
- інженерні споруди — 22,4%;
- нежитлові будівлі — 11,4%;
- транспортні засоби — 10,7%.
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