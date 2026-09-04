ПДВ для ФОП: Кабмін погодив спрощення для бізнесу Сьогодні 13:01 — Казна та Політика

ФОП можуть перейти на квартальну звітність з ПДВ

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає зміни в адмініструванні податку на додану вартість (ПДВ). Зміни мають скоротити кількість звітних процедур для бізнесу та розширити цифрову взаємодію платників ПДВ із податковими органами.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що законопроєкт є частиною виконання міжнародних зобов’язань України перед Європейським Союзом та Міжнародним валютним фондом у сфері економічної та фінансової політики. Зокрема, виконання відповідного зобов’язання перед ЄС є умовою для отримання третього траншу макрофінансової допомоги обсягом 1,45 млрд євро.

«Запропоновані зміни дозволять скоротити кількість звітних процедур, зменшити час на підготовку податкової звітності та оптимізувати податковий контроль. Прийняття законопроєкту сприятиме подальшому спрощенню адміністрування ПДВ, розвитку цифрових сервісів і зменшенню адміністративних витрат бізнесу», — повідомили в Мінфіні.

Які зміни пропонують для платників ПДВ

Законопроєкт передбачає низку змін для платників податку:

запровадження квартального звітного періоду для ФОП — платників ПДВ замість місячного. Таким чином, кількість звітних періодів скоротиться з 12 до 4 на рік;

попереднє заповнення декларацій. ФОП — платники ПДВ зможуть використовувати електронні сервіси для попереднього заповнення окремих показників декларації з ПДВ та податкової накладної. Дані заповнюватиме ДПС на підставі наявної інформації. Після остаточної перевірки ФОП подаватиме декларацію з ПДВ до ДПС. Наразі підприємець заповнює декларацію самостійно;

підвищення зі 100 тисяч гривень до 1 мільйона гривень порогу для проведення документальної позапланової перевірки щодо декларування сум бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення ПДВ;

спрощення складання зведених податкових накладних. Платникам ПДВ пропонують надати право складати зведені податкові накладні не пізніше останнього дня місяця у разі постачання товарів або послуг покупцям, які не є платниками ПДВ, та/або отримання від таких покупців попередньої оплати. Наразі платники ПДВ мають право складати зведені податкові накладні лише у разі постачання товарів або послуг.

Незабаром законопроєкт буде подано на розгляд Верховною Радою України.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що податкова готує нові правила для постраждалого бізнесу. Знищене обладнання, пошкоджені склади та товар, втрачені документи — після російських обстрілів бізнес часто змушений одночасно відновлювати роботу та вирішувати податкові питання. ДПС готує окремий підхід до таких підприємств, щоб зменшити бюрократію та зосередити податковий контроль лише на реальних ризиках.

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