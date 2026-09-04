ПДВ для ФОП: Кабмін погодив спрощення для бізнесу
Які зміни пропонують для платників ПДВ
- запровадження квартального звітного періоду для ФОП — платників ПДВ замість місячного. Таким чином, кількість звітних періодів скоротиться з 12 до 4 на рік;
- попереднє заповнення декларацій. ФОП — платники ПДВ зможуть використовувати електронні сервіси для попереднього заповнення окремих показників декларації з ПДВ та податкової накладної. Дані заповнюватиме ДПС на підставі наявної інформації. Після остаточної перевірки ФОП подаватиме декларацію з ПДВ до ДПС. Наразі підприємець заповнює декларацію самостійно;
- підвищення зі 100 тисяч гривень до 1 мільйона гривень порогу для проведення документальної позапланової перевірки щодо декларування сум бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення ПДВ;
- спрощення складання зведених податкових накладних. Платникам ПДВ пропонують надати право складати зведені податкові накладні не пізніше останнього дня місяця у разі постачання товарів або послуг покупцям, які не є платниками ПДВ, та/або отримання від таких покупців попередньої оплати. Наразі платники ПДВ мають право складати зведені податкові накладні лише у разі постачання товарів або послуг.
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