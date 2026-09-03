Рада ухвалила три рішення за Планом Ukraine Facility: Україна може отримати €411 млн

Після завершення всіх законодавчих процедур та підписання законів президентом Україна зможе залучити до державного бюджету €411 млн.
Із трьох необхідних законопроєктів:
два, на які припадає €274 млн, Рада ухвалила у другому читанні;
ще один, необхідний для отримання €137 млн, підтримали у першому читанні.
Прозоріші правила для держпідприємств
Законопроєкт № 12117 Верховна Рада підтримала у другому читанні.
Документ має усунути регуляторні бар’єри у роботі індустріальних парків. Водночас він врегульовує питання виконання спеціальних обов’язків (PSO) у державному секторі.
Законопроєкт визначає поняття спеціального обов’язку та зобов’язує державні підприємства окремо вести облік діяльності, пов’язаної з його виконанням. Це має зробити діяльність державних компаній прозорішою та наблизити правила їхньої роботи до європейських стандартів.
Водночас на період воєнного стану зберігатимуться передбачені законом особливості застосування цих правил.
Також документ удосконалює механізм моніторингу державної допомоги. Очікується, що це зробить використання державних ресурсів більш прозорим і передбачуваним та наблизить українську систему державної допомоги до правил ЄС.
Довідка Finance.ua:
Ukraine Facility — це програма фінансової підтримки від Європейського Союзу, спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності, модернізацію, відбудову та прискорення європейської інтеграції України у 2024−2027 роках. Фінансування надається траншами після підтвердження виконання Україною узгоджених структурних індикаторів.
Підтримані рішення спрямовані на виконання таких індикаторів Плану України в межах Ukraine Facility:
Законопроєкт № 12117 — індикатор 6.7 «Набрання чинності законодавства щодо розмежування діяльності з виконання спеціальних обов’язків та діяльності не пов’язаної з виконанням спеціальних обов’язків»
Законопроєкт № 14271 — крок 10.3 «Набрання чинності законодавством щодо вдосконалення дозвільних процедур для інвестицій у відновлювану енергетику»
Законопроєкт № 15437 — крок 6.9 «Скасування призупинення дії закону про державну допомогу та відновлення контролю державної допомоги та гармонізація закону про державну допомогу з acquis ЄС».