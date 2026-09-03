Рада ухвалила три рішення за Планом Ukraine Facility: Україна може отримати €411 млн Сьогодні 16:01 — Казна та Політика

Будівля Верховної Ради України

Ще €411 млн фінансової допомоги від ЄС можуть надійти до бюджету України. Верховна Рада підтримала три законодавчі рішення, необхідні для виконання Плану України в межах програми Ukraine Facility.

Рішення стосуються державної допомоги, розвитку відновлюваної енергетики та виконання спеціальних обов’язків у державному секторі.

Про це повідомив міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко.

За його словами, ухвалені рішення спрямовані на оновлення правил у ключових сферах економіки, впровадження європейських підходів та створення умов для довгострокового розвитку й відновлення України.

Що потрібно для отримання €411 млн

Підтримані парламентом законодавчі рішення є частиною зобов’язань України в межах Ukraine Facility та необхідні для подальшого отримання фінансової підтримки від ЄС.

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Після завершення всіх законодавчих процедур та підписання законів президентом Україна зможе залучити до державного бюджету €411 млн.

Із трьох необхідних законопроєктів:

два, на які припадає €274 млн, Рада ухвалила у другому читанні;

ще один, необхідний для отримання €137 млн, підтримали у першому читанні.

Прозоріші правила для держпідприємств

Законопроєкт № 12117 Верховна Рада підтримала у другому читанні.

Документ має усунути регуляторні бар’єри у роботі індустріальних парків. Водночас він врегульовує питання виконання спеціальних обов’язків (PSO) у державному секторі.

Законопроєкт визначає поняття спеціального обов’язку та зобов’язує державні підприємства окремо вести облік діяльності, пов’язаної з його виконанням. Це має зробити діяльність державних компаній прозорішою та наблизити правила їхньої роботи до європейських стандартів.

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Нові правила для відновлюваної енергетики

Ще один законопроєкт — № 14271 — Рада також ухвалила у другому читанні.

Він має привести українське законодавство у сфері відновлюваних джерел енергії у відповідність до норм ЄС.

Документ, зокрема:

визначає поняття спільнот відновлюваної енергії;

встановлює механізми співпраці з країнами ЄС, зокрема статистичні трансфери та спільні проєкти;

спрощує та стандартизує дозвільні процедури для інвесторів.

Контроль за державною допомогою

Законопроєкт № 15437 парламент підтримав у першому читанні.

Він передбачає відновлення дії окремих положень законодавства про державну допомогу та повноважень Антимонопольного комітету щодо контролю за її наданням.

Водночас на період воєнного стану зберігатимуться передбачені законом особливості застосування цих правил.

Також документ удосконалює механізм моніторингу державної допомоги. Очікується, що це зробить використання державних ресурсів більш прозорим і передбачуваним та наблизить українську систему державної допомоги до правил ЄС.

Довідка Finance.ua:

Ukraine Facility — це програма фінансової підтримки від Європейського Союзу, спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності, модернізацію, відбудову та прискорення європейської інтеграції України у 2024−2027 роках. Фінансування надається траншами після підтвердження виконання Україною узгоджених структурних індикаторів.

Підтримані рішення спрямовані на виконання таких індикаторів Плану України в межах Ukraine Facility:

Законопроєкт № 12117 — індикатор 6.7 «Набрання чинності законодавства щодо розмежування діяльності з виконання спеціальних обов’язків та діяльності не пов’язаної з виконанням спеціальних обов’язків»

Законопроєкт № 14271 — крок 10.3 «Набрання чинності законодавством щодо вдосконалення дозвільних процедур для інвестицій у відновлювану енергетику»

Законопроєкт № 15437 — крок 6.9 «Скасування призупинення дії закону про державну допомогу та відновлення контролю державної допомоги та гармонізація закону про державну допомогу з acquis ЄС».

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