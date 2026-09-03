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Ексміністр Коваль має сплатити державі 4 мільйони через квартиру тещі

Казна та Політика
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Ексміністр Коваль має сплатити державі 4 мільйони через квартиру тещі
Ексміністр Коваль має сплатити державі 4 мільйони через квартиру тещі
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) постановив стягнути з колишнього міністра аграрної політики Віталія Коваля 4,35 млн грн, визнавши необґрунтованими 53,15% вартості квартири, оформленої на його тещу.
Про це повідомили у ВАКС та САП. Рішення суд ухвалив 2 вересня.
Йдеться про квартиру площею понад 170 кв. м в одному з елітних житлових комплексів Києва. Родичка Коваля придбала її у 2021 році за 8,1 млн грн.
З 2023 року Коваль почав зазначати квартиру у своїй декларації як місце проживання сім’ї та об’єкт оренди його дружини.
Водночас, за даними САП, зібрані докази свідчили, що Коваль із сім’єю користувалися житлом значно раніше. Аналіз доходів і витрат його родички, за версією прокуратури, показав, що вона не могла повністю профінансувати придбання квартири за рахунок законних доходів.
Родичка пояснювала походження частини грошей позикою майже на 5,5 млн грн, однак САП заявила, що ця версія була спростована зібраними доказами.
За підсумками розгляду суд визнав необґрунтованими 53,15% квартири та постановив стягнути з Коваля вартість цієї частини — 4 353 176 грн.
За матеріалами:
Економічна Правда
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