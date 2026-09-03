ВР ухвалила зміни до законодавства про індустріальні парки — подробиці Сьогодні 11:25 — Казна та Політика

ВР ухвалила зміни до законодавства про індустріальні парки — подробиці

Верховна Рада 2 вересня ухвалила в цілому закон про зміни в роботі індустріальних парків.

Про це повідомила пресслужба апарату ВР.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення функціонування індустріальних парків» (реєстр. № 12117) передбачає технічне удосконалення законодавства про індустріальні парки та спрямований на створення більш зрозумілих й ефективних умов для розвитку промисловості в Україні.

Серед ключових змін

Чітке розмежування функцій усіх суб’єктів індустріального парку, а також можливість для ініціатора індустріального парку одночасно бути керуючою компанією.

Розмежування діяльності суб’єктів господарювання досягається шляхом введення окремого обліку. Визначено порядок компенсації витрат, пов’язаних із виконанням спеціальних обов’язків, та встановлено вимоги до прозорості фінансових відносин і розкриття інформації про використання публічних коштів.

Керуючим компаніям надано доступ до державної програми «Доступні кредити 5−7-9%».

Крім того, розширено перелік видів діяльності учасників парку, зокрема за рахунок власної генерації електроенергії; надано можливість розміщення систем зберігання енергії та інших об’єктів альтернативної енергетики; впроваджено поняття екоіндустріального парку.

Документ удосконалює процедури зміни площі парку, переходу права власності на землю та включення чи виключення парку з Реєстру. Також врегульовано питання щодо розміщення навчальних центрів, закладів харчування та іншої допоміжної інфраструктури.

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