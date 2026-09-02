Понад 200 тисяч киян можуть переселити — деталі Сьогодні 17:10 — Казна та Політика

У Києві готують місця для тимчасового переселення людей на випадок тривалих зимових блекаутів.

До списків внесли понад 200 тисяч киян, яким може бути складно залишатися вдома без світла й опалення. Наразі згоду на таке переміщення дали дві тисячі людей.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Олександра Кулібаба.

Про кого йдеться

Насамперед про маломобільних людей, людей з інвалідністю та родини, які виховують дітей з інвалідністю.

У КМДА наголошують, що людина має сама погодитися на переміщення, якщо через тривалу відсутність опалення та електрики перебувати у її помешканні буде небезпечно або вона не зможе самостійно забезпечити свої базові потреби.

За словами заступниці міського голови Києва Марини Хонди, після минулої зими місто змінило підхід до роботи з такими мешканцями.

«Головна задача, щоб за будинками були закріплені соціальні працівники і у разі чого вони мали контакти і одразу телефонували, а не робили це через оголошення у кризових ситуаціях», — сказала Хонда.

Де зможуть розмістити

Місто вже визначає заклади, де у разі тривалих відключень зможуть тимчасово проживати люди з підготовлених списків. Серед можливих варіантів — пансіонати, санаторії, лікарні та готелі.

В одному з таких центрів наразі підготували 60 ліжко-місць. Тут є окремі кімнати для чоловіків і жінок, а також приміщення для родин. Для людей передбачили постільну білизну, засоби особистої гігієни та триразове харчування.

Окремо місто працює над тим, щоб збільшити кількість місць для родин із дітьми.

За даними КМДА, у Києві проживають понад 16 тисяч дітей з інвалідністю, більш як 160 тисяч дорослих з інвалідністю та близько 26 тисяч одиноких людей. Саме ці категорії можуть потребувати додаткової допомоги, якщо через тривале знеструмлення та відсутність опалення залишатися вдома стане небезпечно.

Громадське радіо За матеріалами:

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