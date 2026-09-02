Великі втрати від масштабних руйнувань виробничих потужностей, складських приміщень та логістичної інфраструктури, блокування морських портів, високі ціни на пальне та дефіцит кваліфікованих кадрів обмежували економічну активність підприємств і негативно впливали на економічні настрої бізнесу.
Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА).
Позитивні імпульси для розвитку створювали стійкий споживчий попит, міжнародна фінансова підтримка, бюджетне фінансування на відновлення інфраструктури та будівництво доріг, стабільна ситуація в енергетиці, а також сезонність.
У серпні 2026 року ІОДА становив 48,3 порівняно з 50,1 у липні 2026 року (у серпні 2025 року — 49).
Підприємства будівництва
Єдині з опитаних секторів зберегли оптимістичні оцінки результатів своєї діяльності завдяки стабільному бюджетному фінансуванню на відновлення доріг та інфраструктури, сталому внутрішньому попиту, а також сезонному фактору: секторальний індекс у серпні становив 50,7 порівняно з 54,2 у липні та 54 у серпні 2025 року.
Надали найстриманіші оцінки результатів своєї діяльності, зважаючи на значні втрати від руйнування виробничих потужностей, ускладнення логістики та брак кваліфікованих працівників: секторальний індекс у серпні становив 47,3 (у липні — 50,7, у серпні 2025 року — 48,7).
Респонденти більшості секторів очікували на пришвидшення темпів зростання як закупівельних цін / цін на сировину та матеріали, так і цін / тарифів на власну продукцію / послуги, а також вартості товарів, закуплених для продажу.
Лише будівельники були налаштовані на незначне сповільнення темпів зростання закупівельних цін та помірніше здорожчання цін на продукцію /послуги власного виробництва.
Ситуація на ринку праці
Залишається складною. Лише респонденти будівництва й надалі позитивно оцінили загальну чисельність працівників, натомість підприємства інших секторів очікували на скорочення персоналу, найбільше — у промисловості.
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