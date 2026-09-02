Бізнес дав оцінку своєї діяльності — НБУ Сьогодні 12:00 — Казна та Політика

Бізнес дав оцінку своєї діяльності — НБУ

Великі втрати від масштабних руйнувань виробничих потужностей, складських приміщень та логістичної інфраструктури, блокування морських портів, високі ціни на пальне та дефіцит кваліфікованих кадрів обмежували економічну активність підприємств і негативно впливали на економічні настрої бізнесу.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності ( ІОДА ).

Позитивні імпульси для розвитку створювали стійкий споживчий попит, міжнародна фінансова підтримка, бюджетне фінансування на відновлення інфраструктури та будівництво доріг, стабільна ситуація в енергетиці, а також сезонність.

Створено finance.ua за допомогою ШІ

У серпні 2026 року ІОДА становив 48,3 порівняно з 50,1 у липні 2026 року (у серпні 2025 року — 49).

Підприємства будівництва

Єдині з опитаних секторів зберегли оптимістичні оцінки результатів своєї діяльності завдяки стабільному бюджетному фінансуванню на відновлення доріг та інфраструктури, сталому внутрішньому попиту, а також сезонному фактору: секторальний індекс у серпні становив 50,7 порівняно з 54,2 у липні та 54 у серпні 2025 року.

Підприємства промисловості

Надали найстриманіші оцінки результатів своєї діяльності, зважаючи на значні втрати від руйнування виробничих потужностей, ускладнення логістики та брак кваліфікованих працівників: секторальний індекс у серпні становив 47,3 (у липні — 50,7, у серпні 2025 року — 48,7).

Респонденти більшості секторів очікували на пришвидшення темпів зростання як закупівельних цін / цін на сировину та матеріали, так і цін / тарифів на власну продукцію / послуги, а також вартості товарів, закуплених для продажу.

Лише будівельники були налаштовані на незначне сповільнення темпів зростання закупівельних цін та помірніше здорожчання цін на продукцію /послуги власного виробництва.

Ситуація на ринку праці

Залишається складною. Лише респонденти будівництва й надалі позитивно оцінили загальну чисельність працівників, натомість підприємства інших секторів очікували на скорочення персоналу, найбільше — у промисловості.

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