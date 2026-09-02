Україна планує продовжити «транспортний безвіз» з ЄС Сьогодні 04:29 — Казна та Політика

«Транспортний безвіз» з ЄС

Україна до кінця 2026 року має продовжити на наступний термін угоду з ЄС про лібералізацію вантажних перевезень, відому як «транспортний безвіз». Нинішня дія угоди розрахована до квітня 2027 року.

Про це перший заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Сергій Деркач повідомив в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

«Ми активно працюємо з Європейською Комісією та країнами-членами ЄС для продовження Угоди. Але головне — забезпечити внутрішню роботу у напрямку євроінтеграції сфери автомобільного транспорту. У першу чергу нам потрібно оновити ліцензійні умови доступу до ринку автомобільних перевезень. Тобто щоб наші перевізники відповідали стандартам ЄС. Проєкт готовий та наразі перебуває на фінальному погодженні інших органів. Очікуємо рішення уряду восени», — зазначив Деркач.

Частка автотранспорту в експорті та імпорті

За його словами, наразі Україна завдяки «транспортному безвізу» може забезпечувати не лише експорт, а й імпорт. Фактично, на автомобільний транспорт припадає 40% експорту у грошовому вимірі, а на імпорт — 73%, йдеться у данних за 2025 рік.

Мінінфраструктури пропонує збільшити бронювання водіїв

Щодо реагування на дефіцит водіїв Деркач зазначив, що Мінінфраструктури також пропонувало Міністерству економіки та Міністерству оборони збільшити частку водіїв, яких підприємства можуть бронювати, до 75%, однак отримало відмову. За його словами, наразі до цього питання також долучилося Міністерство аграрної політики.

При цьому він наголосив, що проблему нестачі водіїв не варто повністю перекладати на державу, оскільки у перевізників за чотири з половиною роки війни була можливість працювати над формуванням кадрового резерву. Зокрема, залучати до професії жінок, ветеранів та молодь.

Перший заступник міністра нагадав, що Мінінфраструктури ще близько двох з половиною років тому розпочало проєкт із підготовки жінок-водіїв, однак частина перевізників досі не займається системним забезпеченням себе кадрами. Водночас, є позитивні кейси системної політики великих компаній, які працевлаштовують і жінок, і ветеранів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.