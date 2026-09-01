Корецький анонсував масштабний аудит Міноборони Сьогодні 20:33 — Казна та Політика

Протягом місяця чиновники мають проаналізувати проблемні питання

Кабінет Міністрів протягом місяця проведе детальний аудит потреб Міністерства оборони, щоб забезпечити ефективніше використання бюджетних коштів для потреб фронту.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький під час виступу у Верховній Раді, передає РБК-Україна.

Що перевірятимуть у Міноборони

За словами Корецького, детальний аудит потреб Міністерства оборони стане другим за важливістю завданням уряду найближчим часом.

«Другим моїм завданням і всього уряду буде детальний аудит потреб Міністерства оборони», — заявив прем’єр.

Протягом місяця чиновники мають проаналізувати проблемні питання, пов’язані з потребами Міноборони. Мета перевірки — забезпечити максимально ефективне використання бюджетних коштів.

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Тим часом Міноборони вже змінює підходи до управління оборонною сферою. Наглядова рада Агентства оборонних закупівель призначила тимчасово виконуючим обов’язки керівника Артема Романюкова. Він обіймав посаду заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості та займався переведенням оборонних закупівель у цифровий формат.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що уряд України знайшов 70 млрд грн, які спрямують на фінансування потреб оборони. Водночас країна має дефіцит оборонного бюджету на рівні $27 млрд. Крім того, уряд запроваджує «жорсткий режим економії коштів», незакріплених за потребами оборони. Станом на зараз уже вдалося знайти 70 мільярдів гривень, які повністю спрямують на оборону.

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