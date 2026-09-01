Корецький анонсував масштабний аудит Міноборони

Тим часом Міноборони вже змінює підходи до управління оборонною сферою. Наглядова рада Агентства оборонних закупівель призначила тимчасово виконуючим обов’язки керівника Артема Романюкова. Він обіймав посаду заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості та займався переведенням оборонних закупівель у цифровий формат.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що уряд України знайшов 70 млрд грн, які спрямують на фінансування потреб оборони. Водночас країна має дефіцит оборонного бюджету на рівні $27 млрд. Крім того, уряд запроваджує «жорсткий режим економії коштів», незакріплених за потребами оборони. Станом на зараз уже вдалося знайти 70 мільярдів гривень, які повністю спрямують на оборону.