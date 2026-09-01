Рада не ухвалила законопроєкти про скасування пільг на посилки вартістю до €150 Сьогодні 15:22 — Казна та Політика

Міжнародні посилки

На засіданні 1 вересня Верховна Рада не змогла ухвалити законопроєкти № 15460 та № 15112-д про запровадження ПДВ на міжнародні посилки вартістю до €150.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Рада знову провалила законопроєкти 15460 та 15112д про скасування пільги на посилки до 150 євро. За лише — 194 та 198», — написав він.

За словами Железняка, парламент 244 голосами підтримав повернення законопроєктів суб’єкту законодавчої ініціативи.

Попереднього разу Верховна Рада не змогла підтримати відповідний законопроєкт 26 травня. 30 липня Кабінет Міністрів повторно направив його до парламенту.

Оподаткування міжнародних посилок

Раніше повідомлялося , що Комітет ВРУ рекомендував прийняти пакет законопроєктів за основу та в цілому.

Навіщо це? Передусім запропоновані зміни передбачають скасування податкової пільги для міжнародних посилок та запровадження ПДВ на імпортовані товари, придбані через маркетплейси, починаючи з 0 євро (наразі посилки до 150 євро звільняються від ПДВ).

Основні новації реформи:

відповідальність маркетплейсів: обов’язок нараховувати та сплачувати ПДВ до бюджету покладатиметься на маркетплейс (підприємство електронного інтерфейсу). Якщо маркетплейс — нерезидент, він має призначити посередника в Україні, який відповідатиме за розрахунки з бюджетом. Дозволяється визначати декількох посередників;

непомітність для покупця: ПДВ (20%) буде автоматично включено у ціну товару під час придбання на платформі маркетплейсу. Процес отримання посилки не зміниться;

підакцизні товари: нові правила дистанційного продажу на алкоголь та тютюн не поширюватимуться;

збереження некомерційних лімітів:

1) посилки «від громадянина до громадянина», незалежно від того, що це за товар (крім заборонених до пересилання), вартістю до 45 євро (за умови некомерційного характеру),

2) товари у несупроводжуваному багажі до 150 євро (особисті речі або товари, які людина переправляє через митний кордон окремо від себе, тобто без особистої присутності поруч із вантажем).

Контекст і терміни

Ухвалення пакету законопроєктів є структурним маяком Меморандуму з МВФ від 13 лютого 2026 року. Очікується, що реформа принесе близько 10 млрд грн щороку на потреби сектору безпеки та оборони.

Нові правила набудуть чинності за окремим рішенням уряду, але не раніше 1 січня 2027 року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.