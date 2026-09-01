Рада не ухвалила законопроєкти про скасування пільг на посилки вартістю до €150
Оподаткування міжнародних посилок
- відповідальність маркетплейсів: обов’язок нараховувати та сплачувати ПДВ до бюджету покладатиметься на маркетплейс (підприємство електронного інтерфейсу). Якщо маркетплейс — нерезидент, він має призначити посередника в Україні, який відповідатиме за розрахунки з бюджетом. Дозволяється визначати декількох посередників;
- непомітність для покупця: ПДВ (20%) буде автоматично включено у ціну товару під час придбання на платформі маркетплейсу. Процес отримання посилки не зміниться;
- підакцизні товари: нові правила дистанційного продажу на алкоголь та тютюн не поширюватимуться;
- збереження некомерційних лімітів:
1) посилки «від громадянина до громадянина», незалежно від того, що це за товар (крім заборонених до пересилання), вартістю до 45 євро (за умови некомерційного характеру),
2) товари у несупроводжуваному багажі до 150 євро (особисті речі або товари, які людина переправляє через митний кордон окремо від себе, тобто без особистої присутності поруч із вантажем).
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