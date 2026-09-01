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Рада з фінмоніторингу схвалила оцінку ризиків на наступні три роки

Казна та Політика
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Рада з фінмоніторингу схвалила оцінку ризиків на наступні три роки
Рада з фінмоніторингу схвалила оцінку ризиків на наступні три роки
Рада з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення 31 серпня схвалила звіт за результатами четвертого раунду Національної оцінки ризиків (НОР) у сфері фінансового моніторингу.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Національна оцінка охопила 30 ризиків

«Четверта оцінка охопила 30 ризиків і вперше показує їх у динаміці. Для громадян та наших міжнародних партнерів це підтвердження того, що держава активно вивчає власний ризик-ландшафт та розробляє заходи щодо перекриття фінансових махінацій. Висновки Звіту — це чіткий орієнтир для наглядової та правоохоронної системи на наступні три роки, який дозволить дієвіше захистити українську економіку», — наголосив міністр фінансів Сергій Марченко.
Документ розроблено за оновленою методологією. Схвалення Національної оцінки ризиків є одним із вагомих індикаторів Плану України в межах програми Ukraine Facility, зобов’язанням за Пакетом розширення ЄС, а також важливою аргументаційною базою в контексті підготовки України до шостого раунду взаємної оцінки Комітету експертів Ради Європи MONEYVAL.

План реагування

За результатами засідання Рада ухвалила рішення схвалити звіт про четверту Національну оцінку ризиків та доручила підготувати й подати на розгляд Кабінету Міністрів України детальний план заходів щодо реагування на ідентифіковані ризики та їх мінімізації.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що в межах нової програми з Міжнародним валютним фондом Україна взяла на себе низку зобов’язань у сфері AML/CFT (протидія відмиванню коштів і фінансуванню тероризму). Вони зафіксовані в Меморандумі про економічну та фінансову політику, який є частиною програми з МВФ. Одним із ключових завдань, які МВФ ставить перед фіскальними органами, є ефективна протидія ухиленню від сплати податків. Водночас головним показником результативності такої роботи є не кількість відкритих кримінальних проваджень чи оголошених підозр, а сума коштів, повернутих до бюджету.
За матеріалами:
Finance.ua
МінфінФінансовий моніторинг
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