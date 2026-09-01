Ситуація на кордоні: українці почали повертатися додому

Водночас уже в липні співвідношення між тими, хто виїжджав з України, та тими, хто повертався, почало вирівнюватися.
У серпні тенденція змінилася на користь в’їзду. За місяць державний кордон перетнули понад 4,3 млн громадян, при цьому кількість людей, які прибули в Україну, була більшою за число тих, хто виїхав, більш ніж на 100 тисяч.
Раніше ми писали, що
попри війну та можливість будувати кар’єру за кордоном, переважна більшість українських студентів планує залишитися в країні після завершення навчання.
Загалом 84,2% опитаних студентів заявили, що після завершення навчання хочуть жити та працювати в Україні. Таким чином, більшість молоді, яка здобуває освіту у вітчизняних закладах вищої освіти, пов’язує своє майбутнє саме з Україною.