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Ситуація на кордоні: українці почали повертатися додому

Казна та Політика
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Ситуація на кордоні: українці почали повертатися додому
Ситуація на кордоні: українці почали повертатися додому
У серпні державний кордон України перетнули понад 4,3 млн громадян.
Кількість тих, хто в’їхав до країни, перевищила показник виїзду більш ніж на 100 тисяч осіб.
Після традиційного літнього відтоку ситуація почала змінюватися ще в липні, а в серпні вже зафіксували перевагу в’їзного потоку.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в прямому ефірі Ранок.LIVE.
Андрій Демченко заявив у прямому ефірі, що на початку літа кількість громадян, які залишали Україну, традиційно була більшою. Це пов’язано з літнім періодом, коли люди частіше виїжджають за кордон.
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Водночас уже в липні співвідношення між тими, хто виїжджав з України, та тими, хто повертався, почало вирівнюватися.
У серпні тенденція змінилася на користь в’їзду. За місяць державний кордон перетнули понад 4,3 млн громадян, при цьому кількість людей, які прибули в Україну, була більшою за число тих, хто виїхав, більш ніж на 100 тисяч.
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Раніше ми писали, що попри війну та можливість будувати кар’єру за кордоном, переважна більшість українських студентів планує залишитися в країні після завершення навчання.
Загалом 84,2% опитаних студентів заявили, що після завершення навчання хочуть жити та працювати в Україні. Таким чином, більшість молоді, яка здобуває освіту у вітчизняних закладах вищої освіти, пов’язує своє майбутнє саме з Україною.
За матеріалами:
Finance.ua
Перетин кордону
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