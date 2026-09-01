Ситуація на кордоні: українці почали повертатися додому Сьогодні 16:12 — Казна та Політика

Ситуація на кордоні: українці почали повертатися додому

У серпні державний кордон України перетнули понад 4,3 млн громадян.

Кількість тих, хто в’їхав до країни, перевищила показник виїзду більш ніж на 100 тисяч осіб.

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Після традиційного літнього відтоку ситуація почала змінюватися ще в липні, а в серпні вже зафіксували перевагу в’їзного потоку.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в прямому ефірі Ранок.LIVE

Андрій Демченко заявив у прямому ефірі, що на початку літа кількість громадян, які залишали Україну, традиційно була більшою. Це пов’язано з літнім періодом, коли люди частіше виїжджають за кордон.

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Водночас уже в липні співвідношення між тими, хто виїжджав з України, та тими, хто повертався, почало вирівнюватися.

У серпні тенденція змінилася на користь в’їзду. За місяць державний кордон перетнули понад 4,3 млн громадян, при цьому кількість людей, які прибули в Україну, була більшою за число тих, хто виїхав, більш ніж на 100 тисяч.

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Раніше ми писали , що попри війну та можливість будувати кар’єру за кордоном, переважна більшість українських студентів планує залишитися в країні після завершення навчання.

Загалом 84,2% опитаних студентів заявили, що після завершення навчання хочуть жити та працювати в Україні. Таким чином, більшість молоді, яка здобуває освіту у вітчизняних закладах вищої освіти, пов’язує своє майбутнє саме з Україною.

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