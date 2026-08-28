Де українські студенти бачать своє майбутнє — в Україні чи за кордоном Сьогодні 10:03

Дівчина з прапором України

Попри війну та можливість будувати кар’єру за кордоном, переважна більшість українських студентів планує залишитися в країні після завершення навчання. Водночас регіональні відмінності виявилися доволі суттєвими: найбільше потенційних емігрантів серед опитаних — у Києві.

Такі результати отримали аналітики компанії Grc.ua у межах проєкту «Барометр ринку праці». Вони дослідили, де студенти планують жити та працювати після здобуття освіти.

Cкільки планують залишитися в Україні

Загалом 84,2% опитаних студентів заявили, що після завершення навчання хочуть жити та працювати в Україні. Таким чином, більшість молоді, яка здобуває освіту у вітчизняних закладах вищої освіти, пов’язує своє майбутнє саме з Україною.

Водночас результати відрізняються залежно від регіону.

Київ — 70,9% студентів планують майбутнє в Україні, тоді як 29,1% хочуть навчатися за кордоном і не повертатися.

Західний регіон — 100% опитаних бачать своє майбутнє в Україні.

Центральний регіон — 100%.

Південний регіон — 100%.

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У дослідженні не було опитаних студентів зі Східного регіону та категорії «Інше».

Таким чином, саме Київ став єдиним серед представлених регіонів, де частина студентів чітко заявила про намір виїхати за кордон і не повертатися. Їхня частка становить 29,1%.

Ринок праці потребує молодих фахівців

На тлі дефіциту кадрів українські роботодавці намагаються створювати умови, які допоможуть молоді розпочати кар’єру ще під час навчання. Йдеться, зокрема, про програми стажування, перше робоче місце та гнучкий графік.

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«У 2026 році збереження молодих фахівців усередині країни є питанням національної безпеки та економічного виживання», — зазначила генеральна директорка GRC.UA Марина Маковій.

За її словами, той факт, що більшість студентів бачать своє майбутнє в Україні, є сигналом для держави та роботодавців. На думку Маковій, якісні перші робочі місця, гідна оплата праці та зрозумілі можливості кар’єрного розвитку можуть допомогти перетворити наміри молоді на реальний внесок в економіку країни.

Дослідження провели серед 6160 шукачів із різних регіонів України. Опитування мало на меті визначити, зокрема, частку студентів та їхні плани щодо подальшого проживання і працевлаштування в Україні або за кордоном.

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