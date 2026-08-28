НБУ розповів про нагляд за Сенс Банком у 2022−2026 роках — що виявили Сьогодні 11:00

НБУ

Національний банк заявив про послідовні наглядові дії щодо Сенс Банку протягом 2022−2026 років. За цей час регулятор провів 12 перевірок, Комітет ухвалив понад 100 рішень щодо банку, а за результатами наглядових дій було направлено 21 повідомлення до правоохоронних та інших державних органів.

Про це йдеться у звіті Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, який розглянуло Правління Національного банку.

НБУ провів 12 перевірок Сенс Банку

У НБУ зазначили, що Сенс Банк протягом останніх років, зокрема після націоналізації, перебував під посиленим наглядом регулятора.

Національний банк проводив перевірки щодо дотримання вимог фінансового моніторингу, банківського, валютного та санкційного законодавства. За їхніми результатами регулятор застосовував заходи впливу, зокрема штрафи та письмові застереження, а також повідомляв акціонера і відповідні державні органи про результати перевірок у межах своїх повноважень.

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Загалом НБУ провів такі перевірки Сенс Банку:

3 інспекційні перевірки щодо дотримання вимог банківського законодавства,

6 перевірок у сфері фінансового моніторингу,

3 перевірки щодо дотримання санкційного та валютного законодавства.

За словами НБУ, саме друга інспекційна перевірка, завершена у квітні 2025 року, виявила значний масив раніше невідомих конфіденційних протоколів колегіальних органів Сенс Банку. Про це регулятор повідомив правоохоронні органи.

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У регуляторі наголосили, що аналіз виявлених даних триває.

«Аналіз значного масиву виявлених даних щодо непрозорої управлінської практики колишнього Альфа Банку, що застосовувалися починаючи щонайменше з 2013 року, досі триває», — йдеться у заяві Правління НБУ.

У Нацбанку додали, що ці матеріали використовуються Міністерством юстиції України під час підготовки до розгляду в міжнародному арбітражі справи, ініційованої колишніми підсанкційними власниками.

НБУ хоче обговорити ситуацію з урядом

Для ширшого та прозорого висвітлення питань, пов’язаних із Сенс Банком, НБУ планує ініціювати їх розгляд на найближчому засіданні Ради з фінансової стабільності за участю уряду та Міністерства фінансів.

Водночас Національний банк очікує від уряду як акціонера невідкладних дій для відновлення повноцінної роботи органів управління банку.

Зокрема, йдеться про доформування наглядової ради шляхом призначення представників держави та незалежних членів, а також про відсторонення або інше усунення працівників банку, які фігурують в оприлюдненій НАБУ інформації.

НБУ заявив про відкритість до контролю з боку парламенту

Правління Національного банку також наголосило, що незалежність центрального банку має поєднуватися з підзвітністю.

«НБУ відкритий до парламентського контролю, предметної критики та перевірки своїх дій», — заявили в регуляторі.

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За інформацією НБУ, детальний звіт про наглядові дії вже направили уряду та членам Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Водночас у Нацбанку підкреслили, що рішення регулятора мають ухвалюватися на основі перевірених фактів та відповідно до законодавства.

«Національний банк діяв, діє і надалі діятиме виключно в межах своїх повноважень та відповідно до закону», — йдеться у заяві.

У НБУ також зазначили, що публічні натяки на можливість одноосібного впливу та спроби персоналізувати відповідальність за дії щодо Сенс Банку були спростовані всіма членами Комітету.

Правління НБУ заявило, що надалі готове перевіряти кожен конкретний факт, а також передавати або отримувати відповідні матеріали в межах взаємодії з правоохоронними та іншими державними органами.

Кабмін призначив членом наглядової ради Сенс Банку колишню очільницю банківського нагляду НБУ Дегтярьову

Пізніше стало відомо, що Кабінет Міністрів призначив Наталію Дегтярьову представницею держави у наглядовій раді Сенс Банку ( розпорядження № 853-р від 21 серпня 2026 року).

За інформацією ЗМІ, Дегтярьова має тривалий досвід роботи у банківському нагляді. У 2016−2023 роках вона очолювала департамент банківського нагляду Національного банку.

У 2023 році після реорганізації структури банківського нагляду НБУ департамент Дегтярьової було ліквідовано. Замість нього регулятор створив департамент інтегрованого нагляду за банками та відділ моніторингу пов’язаних із банками осіб.

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