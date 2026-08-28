Гуманітарій чи технар? Чому такий поділ професій уже не працює Сьогодні 09:18

Современные профессии сочетают навыки, ранее считавшиеся сугубо гуманитарными или техническими

Не любите математику — значить гуманітарій, а добре розв’язуєте задачі — технар? Такий поділ давно став звичним, але сучасний ринок праці дедалі частіше доводить: більшість професій не вкладаються лише в одну з цих категорій.

Державна служба зайнятості пояснила , чому поняття «гуманітарій» і «технар» не завжди допомагають зрозуміти, до якого напряму належить професія.

Чому поділ на гуманітаріїв і технарів не завжди працює

Традиційно гуманітаріями називають людей, які працюють із суспільством, культурою, мовами, історією або мистецтвом. До технічних спеціалістів зазвичай відносять тих, хто має логічне та аналітичне мислення і працює з точними або природничими науками.

Відповідно, до першої групи часто зараховують учителів, журналістів, психологів і перекладачів, а до другої — інженерів, електриків та архітекторів.

Проте такий розподіл не завжди відповідає реальності. Сучасні професії дедалі частіше поєднують навички, які раніше вважали суто гуманітарними або технічними.

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Наприклад, дизайнер створює творчі концепції, але водночас працює з цифровими інструментами, зокрема CorelDRAW чи Photoshop. Керівнику організації, що займається космічними дослідженнями, потрібно не лише вміти працювати з людьми та управляти процесами, а й розуміти складні технологічні питання.

Так само менеджери, економісти та бухгалтери працюють із цифрами й аналітикою, але також постійно взаємодіють із людьми, ухвалюють рішення та вирішують управлінські завдання. А оператори, аніматори й геймдизайнери поєднують творчу складову зі спеціалізованим програмним забезпеченням, технічними та цифровими навичками.

Сучасні професії дедалі частіше поєднують різні навички

Чимало спеціальностей взагалі перебувають на перетині різних сфер. Аналітик працює з даними, але також має вміти пояснювати результати своєї роботи. Картограф поєднує знання з географії та цифрових технологій, а реставратор — розуміння історії й мистецтва з точними технологічними методами.

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Тож межа між «гуманітарними» та «технічними» професіями стає дедалі умовнішою. Сьогодні для багатьох спеціальностей важливі не лише знання з конкретної сфери, а й уміння поєднувати різні компетентності — комунікацію, роботу з людьми, аналітику та цифрові навички.

Тому обирати професію лише за принципом «математика чи гуманітарні науки» вже недостатньо. Державна служба зайнятості зазначає, що допомагає визначитися з напрямом діяльності відповідно до здібностей, а також здобувати та оновлювати навички у центрах професійно-технічної освіти, за допомогою ваучерів на навчання та різних освітніх програм.

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