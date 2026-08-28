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Гуманітарій чи технар? Чому такий поділ професій уже не працює

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Современные профессии сочетают навыки, ранее считавшиеся сугубо гуманитарными или техническими
Современные профессии сочетают навыки, ранее считавшиеся сугубо гуманитарными или техническими
Не любите математику — значить гуманітарій, а добре розв’язуєте задачі — технар? Такий поділ давно став звичним, але сучасний ринок праці дедалі частіше доводить: більшість професій не вкладаються лише в одну з цих категорій.
Державна служба зайнятості пояснила, чому поняття «гуманітарій» і «технар» не завжди допомагають зрозуміти, до якого напряму належить професія.

Чому поділ на гуманітаріїв і технарів не завжди працює

Традиційно гуманітаріями називають людей, які працюють із суспільством, культурою, мовами, історією або мистецтвом. До технічних спеціалістів зазвичай відносять тих, хто має логічне та аналітичне мислення і працює з точними або природничими науками.
Відповідно, до першої групи часто зараховують учителів, журналістів, психологів і перекладачів, а до другої — інженерів, електриків та архітекторів.
Проте такий розподіл не завжди відповідає реальності. Сучасні професії дедалі частіше поєднують навички, які раніше вважали суто гуманітарними або технічними.
Наприклад, дизайнер створює творчі концепції, але водночас працює з цифровими інструментами, зокрема CorelDRAW чи Photoshop. Керівнику організації, що займається космічними дослідженнями, потрібно не лише вміти працювати з людьми та управляти процесами, а й розуміти складні технологічні питання.
Так само менеджери, економісти та бухгалтери працюють із цифрами й аналітикою, але також постійно взаємодіють із людьми, ухвалюють рішення та вирішують управлінські завдання. А оператори, аніматори й геймдизайнери поєднують творчу складову зі спеціалізованим програмним забезпеченням, технічними та цифровими навичками.

Сучасні професії дедалі частіше поєднують різні навички

Чимало спеціальностей взагалі перебувають на перетині різних сфер. Аналітик працює з даними, але також має вміти пояснювати результати своєї роботи. Картограф поєднує знання з географії та цифрових технологій, а реставратор — розуміння історії й мистецтва з точними технологічними методами.
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Тож межа між «гуманітарними» та «технічними» професіями стає дедалі умовнішою. Сьогодні для багатьох спеціальностей важливі не лише знання з конкретної сфери, а й уміння поєднувати різні компетентності — комунікацію, роботу з людьми, аналітику та цифрові навички.
Тому обирати професію лише за принципом «математика чи гуманітарні науки» вже недостатньо. Державна служба зайнятості зазначає, що допомагає визначитися з напрямом діяльності відповідно до здібностей, а також здобувати та оновлювати навички у центрах професійно-технічної освіти, за допомогою ваучерів на навчання та різних освітніх програм.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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