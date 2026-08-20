Суд повернув державі 30 га земель оборони вартістю 63,9 млн грн біля кордону з білоруссю Сьогодні 06:27 — Казна та Політика

У червні 2026 року заступник Генерального прокурора звернувся до Господарського суду Рівненської області в інтересах держави в особі Рівненської обласної державної (військової) адміністрації з позовом до Зарічненської селищної ради щодо повернення земельної ділянки площею 30 га.

Про це пише Генпрокуратура

Суть справи

Встановлено, що у 2019 році право комунальної власності на цю землю було зареєстровано за Неньковицькою сільською радою, правонаступником якої є Зарічненська селищна рада.

Водночас ділянка повністю розташована у двокілометровій прикордонній смузі вздовж державного кордону з Білоруссю та належить до земель оборони, які відповідно до законодавства можуть перебувати виключно у державній власності.

10 серпня 2026 року суд задовольнив позов і повернув державі 30 га земель оборони вартістю 63,9 млн грн.

Ще одну земельну ділянку площею 55,25 га вартістю 77,4 млн грн повернуто державі за позовом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Прокурори встановили, що у 2022 році право комунальної власності на цю землю, розташовану в межах двокілометрової прикордонної смуги у Сарненському районі, було зареєстровано незаконно. 11 серпня 2026 року Господарський суд Рівненської області задовольнив позов та зобов’язав Миляцьку сільську раду повернути земельну ділянку державі в особі Рівненської обласної державної адміністрації.

Таким чином, за результатами розгляду двох позовів прокурорів державі повернуто понад 85 га земель оборони загальною вартістю понад 141 млн грн.

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